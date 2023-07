«Elle revient quand elle veut» : après un an en France, cette famille ukrainienne rentre au pays

En Ukraine, la guerre fait toujours rage. Lundi, Kiev a revendiqué une attaque de drone sur Moscou et des frappes ont visé la Crimée et la région d'Odessa. Et pourtant, certaines familles ukrainiennes réfugiées en France décident malgré tout de rentrer chez elles, comme Bodana et ses deux enfants, accueillis depuis plusieurs mois par un couple au Plessis-Luzarches, en région parisienne. Un moment fort en émotion auquel a assisté Europe 1.

"Je la considère comme ma fille"

Dans le jardin, toute la famille est réunie, une coupe de champagne à la main. L'heure est venue de dire au revoir pour Bodana et ses deux enfants, réfugiés ici depuis plus d'un an. Dans quelques jours, ils rentreront chez eux, en Ukraine. Un moment déchirant pour Chantal et Philippe, le couple qui les a accueillis. "Moi je suis très ému. Mon épouse pleurait presque. On ne voulait pas fêter, on voulait dire au revoir. La fête ? Non, ce n'est pas la fête. On va tous avoir les larmes aux yeux de la voir repartir là-bas avec ses enfants", regrette le couple au micro d'Europe 1.

Arrivée en France au mois d'avril 2022, Bodana n'a depuis qu'une seule chose en tête, rentrer chez elle le plus vite possible pour retrouver sa famille. "Mon mari est resté là-bas. C'est difficile, mes enfants ont besoin de leur père. On va habiter plus proche de Pologne, c'est plus calme à Lviv. C'est bien ici, mais quand même, il y a ma famille là-bas, ça me manque beaucoup", souligne l'Ukrainienne. Mais c'est le cœur lourd que Bodana et ses enfants quittent Chantal et Philippe, inconnus au départ, qui maintenant font partie de leur famille. "Cette famille est formidable, c'est la mienne", se réjouit-elle. "Je la considère comme ma fille. Elle a fêté Noël avec nous et a fêté les naissances de certains de nos petits enfants. Elle revient quand elle veut", assure Chantal. D'ici quelques jours, 2.000 kilomètres les sépareront mais Bodana compte bien revenir en France pour rendre visite à sa famille d'adoption.