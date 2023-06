Élisabeth Borne promet d'aller «au bout» des propositions des jeunes

Élisabeth Borne a promis mercredi devant quelque 400 jeunes réunis à Matignon pour la restitution du Conseil de la refondation sur la jeunesse d'aller "au bout" de leurs propositions, qui n'ont pas toutes été retenues dans sa feuille de route dédiée. De la conduite dès 17 ans à la rénovation de logements étudiants, en passant par un "pass train" pour les plus engagés d'entre eux, la Première ministre a annoncé mardi sur le média Brut ses mesures en faveur des jeunes, qu'elle avait reçus lors de cinq rencontres thématiques rue de Varenne.

"Vous pouvez compter sur nous pour aller au bout de vos propositions", a affirmé la Première ministre en conclusion d'échanges mercredi avec plusieurs ministres sur l'engagement, l'écologie, la vie quotidienne et l'avenir professionnel. "On aura un comité interministériel de la jeunesse à la rentrée. Donc on va continuer à travailler sur ces propositions, sur tous les thèmes qui sont derrière nous et sur lesquels vous avez travaillé", a-t-elle ajouté, en les remerciant pour leur "énergie" et leurs "idées", qui "nous obligent évidemment à en tirer le meilleur".

Voter dès 16 ans aux élections municipales

Des jeunes ont proposé de revaloriser le service civique "de 100 euros de plus par mois". D'autres ont suggéré que les jeunes puissent voter dès 16 ans aux élections municipales, "porte d'entrée vers la citoyenneté" quand un jeune sur quatre ne va pas voter. "Le combat de l'abstention est le premier à mener", a abondé la secrétaire d'État à la Jeunesse et au SNU Sarah El Haïry. Une jeune a proposé que chaque classe puisse "restaurer une parcelle de nature", un autre a demandé que l'écologie soit portée par les quartiers populaires, qui vont davantage "subir" ces changements que les autres.

Accompagnée d'une quinzaine ministres, la cheffe du gouvernement a insisté sur le "mentorat", "le réseau de ceux qui n'en ont pas", en saluant au passage sa mère, "qui a réussi à nous accompagner" après le suicide de son mari, quand Élisabeth Borne avait 11 ans. Elle s'est dite "frappée" par le harcèlement, qui revient dans chaque échange, et sera "une priorité de la prochaine rentrée". La Première ministre a ensuite déambulé dans les jardins de Matignon où des jeunes présentaient leurs ateliers. Elle a dû toutefois écourter sa visite après avoir été informée de l'effondrement d'un immeuble en plein Paris, où au moins 29 blessés dont quatre graves ont été dénombrés.