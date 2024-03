Ehpad : les résidents pourront accueillir leur animal de compagnie dès le printemps

Dans cet Ehpad de Toulouse, on compte 70 résidents, auxquels il faut ajouter Kitty, une chatte âgée de 15 ans et qui partage une chambre avec sa maîtresse. La ministre du Travail et de la Santé est favorable à l'instauration d'un droit des résidents d'Ehpad à être accompagnés de leur animal de compagnie et d'inscrire cette possibilité dans la loi. Dans cet établissement toulousain, la présence de Kitty apporte un bénéfice énorme, comme le confirme Alice, l'une des aides soignantes.

"Les animaux restent indispensables dans la structure"

"C'est elle-même qui donne à manger au chat. C'est comme si elle était dans son domicile. Elle se sent utile, elle n'est pas assise à rien faire". Une chatte qui, la plupart du temps, est dans la chambre de sa propriétaire, mais qui peut aussi rendre visite aux autres résidents. Comme à Alain, qui à 80 ans, s'est pris d'amour pour elle.

"J'écris beaucoup et donc je raconte mes contes à ce chat. Si vous voulez, ça nous apporte une présence et des bisous, des caresses, des guiliguilis. Parce que le personnel, aussi sympa soit-il, n'a pas le droit de nous prendre dans les bras. J'ai quatre enfants et ça fait des années que je ne les vois pas, donc les animaux restent indispensables dans la structure". Reste toutefois à déterminer quel type d'animaux. Le texte de loi devra le préciser pour éviter les dérives.