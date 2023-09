Église de la Madeleine : une chapelle est désormais consacrée aux sportifs et supporters catholiques

Les Parisiens à la fois catholiques et passionnés de sport pourront désormais faire bénir leurs ballons, chaussures et autres accessoires du même genre, sous l'œil protecteur de Marie-Madeleine, apôtre de Jésus et grande sportive.

Dans cette grande église parisienne qu'est la Madeleine, un tableau d'Évangile la représente, à côté de sa statue, dans une course effrénée vers le tombeau du Christ. Il a été placé là spécialement pour les Jeux Olympiques au même titre que des panneaux informatifs sur le sport et la religion. Un écran tactile a même été prévu pour pouvoir faire bénir ses affaires sur rendez-vous.

Dans le sport, "on ne s'adresse pas assez à l'âme"

Monseigneur Philippe Marsset, évêque auxiliaire de Paris, présidera cette cérémonie ce samedi après-midi, et explique l'ambition de ce lieu. "Dans le sport, on s'adresse beaucoup au corps, on s'adresse aussi petit peu à l'esprit. Mais peut-être pas assez à ce qu'on appelle l'âme", juge-t-il.

"Ce lieu, il s'adresse aux sportifs qui ont des questions spirituelles qui ont besoin d'être pris pour de vrais hommes et pas seulement des stars de la performance", explique ensuite l'évêque Marsset. L'heure est donc au recueillement entre deux matchs, et ce, pour un an : la chapelle accueillera athlètes et curieux jusqu'à la fin des Jeux olympiques et paralympiques.