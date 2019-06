Effigie de Macron pendue à Nantes : deux hommes condamnés à des stages de citoyenneté

Le tribunal correctionnel de Nantes a condamné mardi deux hommes à des stages de citoyenneté à la suite d'une manifestation en 2018 où un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron avait été pendu et brûlé, a-t-on appris mercredi auprès de l'avocat d'un des prévenus. Les deux prévenus, âgés de 52 et 20 ans, ont été condamnés à effectuer chacun un stage de citoyenneté, a indiqué Me Hugo Tran, l'avocat du prévenu quinquagénaire, confirmant une information d'Ouest-France.

Un faux procès sur une place

Ils étaient présents lors d'une manifestation à Nantes le 7 avril 2018, qui avait rassemblé étudiants et cheminots. Un groupe de manifestants avait organisé un faux procès sur une place, puis pendu un mannequin à l'effigie du chef de l'État à une potence en bois, avant d'y mettre le feu. Seuls ces deux hommes ont comparu hier pour "outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique".

Le quinquagénaire, ivre au moment des faits, a reconnu "avoir asséné des coups au mannequin", mais sans avoir conscience que celui-ci était à l'effigie du président de la République, selon Me Tran, qui avait plaidé la relaxe de son client, dont le casier judiciaire fait état de plusieurs condamnations. "L'élément intentionnel n'est pas caractérisé au moment des faits. Son geste n'avait absolument pas pour finalité de porter atteinte en connaissance de cause à la dignité du président de la République", a-t-il déclaré. L'autre prévenu avait le visage masqué au moment des faits. Il s'est présenté à l'audience sans avocat.