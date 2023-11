Effectifs, formation... Borne présente son plan interministériel de lutte contre les violences faites aux enfants

C’est la journée internationale des droits de l'enfant. L’occasion, pour la Première ministre, de présenter ce lundi après-midi son plan interministériel de lutte contre les violences faites aux enfants. Elisabeth Borne visite également un centre OFMIN, pour Office de lutte contre les violences faites aux mineurs, dédié, entre autres, à la traque des pédocriminels sur le net, et au harcèlement scolaire en ligne.

Dans le cadre des 22 mesures du plan, les effectifs de ce centre vont être augmentés, avec 80 policiers et gendarmes d’ici deux ans, contre 35 aujourd'hui. D’autres mesures prévoient par ailleurs de renforcer la formation des professionnels de l’enfance, pour les sensibiliser aux violences sexuelles.

Deux millions de personnes exercent aux côtés d'enfants

C’est une demande de la Commission inceste, la Ciivise, dont le rapport final a été publié vendredi. Cette instance devrait d’ailleurs être maintenue, d’après la secrétaire d’État chargée de l’enfance, Charlotte Caubel, interrogée dimanche dans le JDD. Cette formation doit donc se déployer à grande échelle, en particulier auprès des services sociaux. "Pour un enfant sur trois, il y a des révélations de violences sexuelles après leur placement. C'est-à-dire, des violences sexuelles qui n'étaient pas connues au moment du placement. Mais si les professionnels étaient mieux formés, ils pourraient repérer certains comportements qui devraient leur mettre la puce à l'oreille", déplore Pierre-Alain Sarthou, qui dirige la fédération de protection de l’enfance, la CNAPE.

Le plan vise aussi à mieux contrôler le profil des ceux qui exercent aux côtés d’enfants, salariés ou bénévoles, soit deux millions de personnes selon Matignon. "Un directeur de foyer qui va vouloir recruter un professionnel en urgence va faire une demande de consultation du casier judiciaire. Il va parfois s'écouler plusieurs semaines avant qu'il ait la réponse. Pendant tout ce temps-là, on ne sait pas qui on a recruté et si son casier judiciaire est vierge en matière d'infraction de nature sexuelle", alerte Pierre-Alain Sarthou au micro d'Europe 1.

La solution qui pourrait être adoptée : avant l’entretien, le candidat présente un "certificat d’honorabilité", obtenu, en amont, auprès des services de l’État. Autre mesure de ce plan : chaque jeune de l’aide sociale à l’enfance recevra désormais 1.500 euros à l’âge de 18 ans, en plus d’une aide à l’orientation. Un coup de pouce financier pour démarrer dans la vie active, qui sera versé sans aucune démarche.