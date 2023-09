Éducation : les enseignants français sont-ils vraiment sous-payés par rapport à leurs voisins ?

Les enseignants français pas si mal payés que ça ? Lorsque le sujet de la rémunération des professeurs en France est abordé, il n'est pas rare d'entendre qu'elle est moins élevée que celle de leurs homologues des autres pays de l'OCDE. C'est en tout cas ce qu'on peut régulièrement lire dans la presse. Et pourtant, une étude du cabinet Asteres relativise cette affirmation.

Les salaires français inférieurs à la moyenne de l'OCDE

L'argument principal : les comparaisons habituelles se font sur la base des salaires statutaires. Autrement dit, sans compter les primes. Or, une fois celles-ci prises en compte, l’écart salarial entre les enseignants français et ceux des pays de l’OCDE réduirait considérablement. "Les salaires statutaires sont inférieurs en France d'environ 10% à la moyenne de l'OCDE. Mais si on regarde avec les primes, l'écart n'est plus que de 2% : les enseignants français reçoivent plus de primes que ceux des autres pays de l'OCDE", souligne Sylvain Bersinger du cabinet Asteres.

Un écart de 2% donc quand l'ensemble des salaires en France est lui 3% inférieur à la moyenne de l'OCDE. Ce ne sont donc pas les enseignants qui seraient "sous-payés" mais bien les salaires français dans leur ensemble qui seraient légèrement inférieurs à la moyenne de l'organisation. Des chiffres à prendre avec précaution puisque le rapport analyse les salaires de 2021, avant la revalorisation du point d'indice de juillet 2022 et avant la hausse de cette rentrée. À partir de ce vendredi, la rémunération des enseignants du premier et du second degré sera revalorisée de 125 à 250 euros net par mois.