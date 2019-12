Éducation : 12% à 19% de grévistes selon le ministère, bien plus pour les syndicats

La nouvelle journée de mobilisation dans l'éducation contre la réforme des retraites se traduit mardi par un taux de grévistes de 12,41% dans le primaire et de 19,41% dans le secondaire (collèges et lycées) selon le ministère, et de respectivement 30% et 62% d'après les syndicats. Jeudi dernier, les grévistes étaient environ 50% dans le primaire et 40% dans le secondaire selon le ministère et environ 70% selon les syndicats. "Il est normal que les chiffres soient inférieurs aujourd'hui car la contestation s'inscrit dans la durée", a affirmé Francette Popineau, secrétaire générale du Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire.