ÉDITO - Parent 1 et parent 2 : "C'est inévitable mais c'est moche", juge Jean-Michel Aphatie

EDITO

Lors de l'examen du projet de loi sur "l'école de la confiance", les députés ont adopté, mercredi, un amendement reconnaissant la parentalité des couples homosexuels. Sur les documents administratifs, les notions de "père" et de "mère" vont laisser la place à "parent 1" et "parent 2". C'est une manière de "faire correspondre le droit avec la réalité", estime notre éditorialiste Jean-Michel Aphatie, qui regrette pourtant la déshumanisation complète entraînée par l'apparition de chiffres sur les formulaires scolaires.

"Ça suscite des les oppositions des Républicains et du Rassemblement national, qui dénoncent cela. 'Ça déconstruit l'équilibre de notre société', critique LR. Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer était en désaccord avec l'amendement. Ce sont les députés qui ont imposé ça au gouvernement et on ne sait pas si ça va aller jusqu'au bout de la discussion parlementaire.

On ne voit pas l'un des deux hommes mettre son nom à la case 'mère'. On peut critiquer mais c'est inévitable : puisqu'on a instauré en 2013 la reconnaissance pour des personnes de même sexe de se marier, fatalement si deux hommes ont la charge d'un enfant, on ne voit pas l'un des deux hommes mettre son nom à la case 'mère' sur un bulletin scolaire. C'est idiot.

Il fallait faire quelque chose et accorder la réalité administrative avec la législation puisque nous avons accepté le mariage homosexuel. Quand on le fait, c'est un choc, d'abord parce que c'est un changement culturel de ne plus appeler les parents père et mère. Quand on met des chiffres, ça déshumanise complètement. C'est très administratif, et c'est moche.

Qui va être le parent 1 et le parent 2 ? Ça n'est pas satisfaisant ! Il y a aussi un problème de hiérarchie : ça n'a l'air de rien, mais prenez un couple hétérosexuel, c'est le père qui va toujours prendre la place de parent 1 et la mère toujours celle de parent 2 ? Les féministes vont être très contentes de l'apprendre ! Idem dans des couples homosexuels, qui va être le parent 1 et le parent 2 ? Ça n'est pas satisfaisant ! Est-ce qu'on peut trouver une autre appellation ?

En 2013, les opposants au mariage pour tous tentaient d'alerter l'opinion publique en disant qu'on allait abandonner l'appellation père et mère et que ça allait donner parent 1 et parent 2 ou parent A et parent B. A l'époque, les articles, notamment de Libération, disaient que c'était du fantasme total. Là, on y est complètement. Bientôt, on dira que parent 1 fait la vaisselle pendant que parent 2 passe le balai. C'est une époque formidable."