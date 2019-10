ÉDITO - Le "vrac" nous sauvera-t-il du plastique ?

EDITO

Face à la prolifération du plastique, une solution est en train de gagner du terrain dans la grande distribution : le "vrac".

Et pourquoi pas ? Après tout, on a bien pris l'habitude quand on fait ses courses d'apporter ses propres sacs, car il n'y a plus de sac plastique dans les magasins. Et bien de la même façon, va-t-on devoir prendre l'habitude d'apporter ses propres bocaux, pour acheter du thé, du café, de la lessive ou du shampoing ?

Hier, une étude de "l'Observatoire Société et Consommation" pour Citéo, anciennement Eco-Emballage, montrait que plus d'un Français sur deux avait acheté des produits sans emballages sur l'année écoulée. Et que s'il ne le faisait pas plus, ce n'était pas à cause du coté peu pratique ou peu hygiénique de la chose, mais tout simplement faute de produit. Et il faut reconnaître qu'au rayon détergent ou cosmétique, c'est le règne des flacons en plastiques.

Le géant de l'agroalimentaire et des produits d'entretien Unilever a justement annoncé qu'il allait réduire de moitié sa consommation de plastique d'ici 2025.

Et ce n'est pas rien Unilever. Vous avez forcément l'un de ses produits chez vous, dans votre cuisine ou votre salle de bain. Ce sont des marques comme Lipton, Knorr, Amora, ou encore Monsavon. Et pour emballer et vendre tous ces produits, Unilever consomme chaque année 700 000 tonnes de plastiques. Cela représente près de 100 fois le poids de la Tour Eiffel ! Le groupe promet de diviser pas deux ce chiffre en 6 ans.

Et ce qui est toujours intéressant avec les Nordiques, en l’occurrence Unilever est installé à Rotterdam, c'est leur franchise. Le groupe motive sa décision autant pour des raisons écologiques, que commerciales ! Le consommateur ne veut plus de plastique. Et puis la réglementation se durcit.

Alors, l'impensable va-t-il se produire dans nos supermarchés ? Après la fin des sacs plastiques, La fin des emballages plastiques !