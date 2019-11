Échouages de ballots de cocaïne sur le littoral atlantique : plus d'une tonne récupérée

La quantité de ballots de cocaïne qui s'échouent depuis plusieurs semaines sur le littoral atlantique a dépassé mardi la tonne, 1.010 kilogrammes exactement, et la zone de découverte s'étend désormais des Landes au Finistère, a appris l'AFP auprès du procureur de la République de Rennes Philippe Astruc.

Le procureur a précisé qu'il s'agissait "d'un produit très dangereux sous cette forme, sa consommation pouvant entraîner une overdose". De la taille d'une boite de chaussure, entourée de cellophane pour être hermétiques, ces ballots contiennent de la cocaïne basée à un degré de pureté important (83%). "On va en récupérer encore pendant quelque temps", a-t-il également estimé.

Un "délestage" comme principale piste

Une centaine d'enquêteurs participent aux recherches pour comprendre comment ces ballots ont échoué sur la façade ouest. La piste privilégié est un "délestage à la suite d'une avarie ou d'une tempête" d'après le procureur, tandis que les enquêteurs épluchent les flux maritimes de la mi-octobre pour tenter de comprendre d'où vient la cargaison.

Un jeune homme de 17 ans a été interpellé lundi par les gendarmes en possession de 5 kilos de cocaïne ramassés sur une plage de Lacanau, interdite au public après la découverte de nombreux paquets de drogue depuis la semaine dernière sur le littoral girondin.

La police appelle à la prudence et recommande à ceux qui trouveraient des ballots de prévenir aussitôt les autorités, sans chercher à les ouvrir. "La seule attitude à avoir si on découvre un ballot est d’appeler les services de police et de gendarmerie, qui se déplaceront", a expliqué au micro d'Europe 1 Philippe Astruc.