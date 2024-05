Dunkerque : les habitants vent debout contre le projet d'un parc éolien

Dans le nord, un projet d’un parc éolien au large de Dunkerque crée la discorde depuis plusieurs années. Il s’agit d’implanter 46 éoliennes en mer du Nord. L’association Vent Debout 59 dénonce un parc offshore démesuré et au cœur d’une zone Natura 2000.

Une pétition avec 20.000 signataires

Pour les opposants au projet, le parc offshore installé à dix kilomètres seulement des côtes est un choc visuel. "Avec des éoliennes de 300 mètres de haut à 10 kilomètres de la plage, ça serait le premier site industriel éolien au monde avec des éoliennes aussi grandes et aussi proches. Le deuxième point est le fait qu'il soit également implanté dans une zone Natura 2000. Et il y a une demande d'autorisation de destruction pour plus de 31 espèces protégées", déplore Florent Caulier, président de l'association Vent Debout.

Une pétition contre le parc éolien a déjà recueilli plus de 20.000 signatures mais Florent Caulier compte beaucoup sur l'enquête publique pour être entendu par le gouvernement. "Il y a plus de 1.000 personnes qui se sont exprimées, sachant qu'en général, c'est à peu près une centaine sur ce type d'enquête publique", se rassure-t-il au micro d'Europe 1. L'enquête publique se termine dans quelques jours. En Belgique, le gouvernement n'est pas favorable au projet, sauf à reculer de cinq kilomètres les éoliennes. Le parc éolien permettrait de couvrir l'équivalent d'un an de consommation électrique de près d'un million d'habitants.