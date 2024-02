Doubs : une école primaire saccagée, les suspects âgés de «10-12 ans» selon le maire

Selon le maire de Grand-Charmont, dans le Doubs, les actes de vandalisme commis dans une école élémentaire de la commune seraient l'œuvre de jeunes enfants, âgés de "10-12 ans". Samedi, l'établissement a en effet subi des dégâts considérables avant que les auteurs des dégradations ne soient pris sur le fait par le maire, en personne.

Alerté par un voisin qui entendait du bruit dans l'école, l'édile assure être tombé sur une demi-douzaine d'enfants en train de saccager des salles de classe. Les dégâts sont lourds et se chiffreraient entre 10 et 15.000 euros selon les premières estimations. Un tableau blanc interactif a notamment été cassé, des fenêtres ont été brisées et du mobilier renversé.

Un établissement situé dans un quartier prioritaire

Pour l'heure, personne ne sait comment ces jeunes casseurs ont pu entrer, en plein cœur des vacances scolaires, dans cette école élémentaire. A priori, aucune trace d'effraction n'a été constatée. Le maire a porté plainte ce lundi matin et doit rencontrer, prochainement, le procureur de Montbéliard.

Ce n'est pas la première fois que cet établissement est pris pour cible. Une intrusion avait déjà eu lieu en septembre dernier, et un chantier d'extension de l'école est régulièrement ciblé depuis un an et demi, indique la mairie auprès d'Europe 1. Des dégradations qui avaient, là encore, été commises par de très jeunes enfants. L'établissement se situe dans un quartier prioritaire et, pour l'heure, personne ne sait si les quelque 200 élèves qui y sont scolarisés pourront faire leur rentrée lundi prochain comme prévu.