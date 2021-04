D'où vient l'impôt sur le revenu que nous payons chaque année ?

Impôt direct mis en place en 1914 pour financer les efforts de guerre et de reconstruction de la France, il est encore aujourd'hui payé par plus de 16 millions de foyers. Mais d'où vient l'idée de cet impôt sur le revenu ? Alors que la télédéclaration va bientôt débuter, pour plusieurs semaines, David Castello-Lopes revient, dans l’émission Historiquement Vôtre sur Europe 1, aux origines de cette contribution.

Taille, capitation, gabelle, portes et fenêtres…

Sous l'ancien Régime, dans les siècles qui précèdent la Révolution, il y avait des impôts qui pèsent surtout sur les moins riches. Il s'agissait de la taille, de la capitation, ou encore de la gabelle. Des taxes contre lesquelles se sont soulevés les révolutionnaires et que l'on a transformées en "contributions", afin de montrer que l'argent donné contribuait avant tout à la fonction de l'État, et censées être plus équitables. Un impôt a alors été mis en place : l'impôt sur les portes et fenêtres. Plus vous aviez de fenêtres et de portes, plus vous contribuiez à cet impôt.

Résultat : nombre de personnes soumises à cet impôt se sont mises à boucher fenêtres et portes pour payer moins. D'où le sobriquet donné à cette taxe, que l'on surnommait "l'impôt sur l'air et la lumière".

Le prétexte de la guerre

Petit à petit, au 19e siècle, plusieurs pays occidentaux, dont la France, ont mis en place des administrations mieux centralisées, avec des comptes bien fait, un État de droit. Et ce, notamment pour lever des impôts. Par ailleurs, à cette époque, les guerres se sont multipliées. Or, la guerre, de tout temps, a toujours été une occasion pour inventer de nouveaux impôts provisoires qui, une fois la guerre finie, sont devenus définitifs.

Les premiers à mettre en place un impôt sur le revenu furent les Anglais, en 1799, pour acheter des armes afin de combattre les armées révolutionnaires françaises. Il s'agissait là d'un véritable impôt sur le revenu, qui ressemble exactement à celui que l'on a aujourd'hui en France, avec des tranches.

Des pays sans impôt sur le revenu

Les États-Unis, eux, l'ont mis en place en 1861 pour financer la guerre de Sécession. Et en France, l'évènement qui a accéléré la mise en place de l'impôt sur le revenu, c'est la guerre de 1914. La première fois que les Français ont rempli une déclaration d'impôts, c'était en 1916, sur leurs revenus de 1915. Depuis, l'impôt sur le revenu a pris de l'importance. Alors qu'il représentait 10% des revenus de l'État en 1920, il représente 30% de ses revenus.

Il est de nombreux pays où l'impôt sur le revenu n'existe pas, encore aujourd'hui. Souvent, ce sont des pétromonarchies qui ont tellement de pétrole qu'elles n'ont pas besoin d'une telle contribution. C'est aussi le cas des "paradis fiscaux", comme les îles Caïmans, qui essayent d'attirer les gens fortunés et où il n'y a donc pas de système d'impôt sur le revenu.