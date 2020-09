D'où vient l'expression "tomber des nues" ?

Chaque jour, dans Historiquement vôtre avec Matthieu Noël, Stéphane Bern revient sur l'origine d'un mot ou d'une expression. Lundi, l'animateur a décidé de s'intéresser à l'histoire de l'expression bien connue : "tomber des nues".

"Déjà, au 17ème siècle, quand on tombait des nues, cela signifiait que l’on arrivait à l’improviste. Mais au fil des siècles, la définition a changé du tout au tout. Mais, déjà, que sont ces nues ? Des nuages, ou plus exactement un groupe de nuages. On dit parfois également 'tomber du ciel' pour exprimer quelque chose d’inespéré qui arrive et qu’on n’a pas vu venir. Quand on tombe des nuages, on était très bien caché, la surprise est alors totale.

On retrouve le mot 'nue' dans l'expression 'porter aux nues'

Aujourd'hui, on n'emploie plus du tout 'nue' pour nuage, même si on utilise encore l’expression 'porter aux nues'. Et puisons tous ensemble dans nos souvenirs scolaires les plus anciens avec le Le dormeur du val.

'Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,

Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,

Dort ; il est étendu dans l’herbe sous la nue,

Pâle dans son lit vert où la lumière pleut'.

C’est beau c’est du Rimbaud."