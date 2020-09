D'où vient l'expression "rond-de-cuir" ?

Les premiers discours de Cicéron, homme d'État qui a fait la gloire de Rome, datent du début du mois de septembre 44 avant Jésus-Christ. L'occasion pour Stéphane Bern, qui propose chaque jour, dans Historiquement vôtre avec Matthieu Noël, de partir à la découverte de ces expressions qu’on utilise au quotidien sans forcément connaître leur origine... et de revenir sur l'expression rond-de-cuir.

"L'expression "rond-de-cuir" permet de désigner des employés de bureau souvent peu motivés, voire totalement inefficaces. On se souvient tous du vibrant coup de gueule poussé en direct à la télé chez Patrick Sabatier par Francis Lalanne dans Avis de recherche en 1990 pour une séquence qui fait partie de l’histoire du paf.

Une expression qui a inspiré Courteline

Mais revenons aux ronds-de-cuir. À la fin du 19ème siècle, les personnes travaillant dans les bureaux et devant rester un certain temps sur des sièges peu confortables avaient pris l’habitude de rajouter entre la chaise et leur postérieur un coussin de cuir plus ou moins rembourré de forme circulaire : un rond-de-cuir. La démarche de ce coussin supplémentaire, qu'on peut trouver légitime ou ridicule, a inspiré à Courteline en 1893 le roman Messieurs les ronds-de-cuir. Un livre qui décrit avec délectation la médiocrité de certains fonctionnaires et leur propension à faire appliquer des règlements aussi stupides que leurs coussins, et ce, derrière leur bureau sans constater sur place l’efficacité de leurs lois.

D'une manière générale, un rond-de-cuir est une personne peu concernée par son ouvrage. Georges Feydeau écrivait bien que "l’amant est l’artiste de l’amour, le mari n’en est que le rond-de-cuir"... Et ce n’est pas Matthieu Noël qui me contredira."