D'où vient l'expression "à la noix" ?

Stéphane Bern propose chaque jour, dans Historiquement vôtre avec Matthieu Noël, de partir à la découverte de ces expressions qu’on utilise au quotidien sans forcément connaître leur origine. Mardi, il se penche sur "à la noix", locution peu valorisante, dont les racines remontent au 14e siècle.

"C'est une expression aussi dévalorisante qu’amusante : "à la noix" désigne quelque chose de "peu de valeur", de "pas terrible" et qui, logiquement, "ne suscite guère d’enthousiasme". Mais alors, d'où vient cette expression ? Ses origines remontent au 14ème siècle. On utilise alors "à la nèfle" pour désigner des choses sans intérêt, la nèfle étant un fruit comestible du néflier originaire du Caucase et de l’Arménie.

D’ailleurs, dans le langage familier, on dit "des nèfles" comme pour dire "des clous". "À la nèfle" va vite être remplacé par "à la noix" pour une raison surprenante : quand on faisait une salade, on utilisait du cresson alénois, une plante au goût âcre dans le but de rehausser la saveur. Mais sa saveur, justement, était piquante et amer. Cette plante est donc rapidement devenue synonyme de "mauvaise". Le cresson "alénois" est devenu "à la noix".

Les Roumains méprisent les oignons gelés

Et le vice fut poussé jusqu'à utiliser l’expression "à la noix de coco". Si vous imaginez mal Marcel Proust utiliser ce langage, détrompez-vous. "Ce n'est pas à nous qu'il faut faire des boniments à la noix de coco", écrit-il dans ce qui n'était peut-être pas le meilleur passage d'À la recherche du temps perdu.

D'autres aliments dans d'autres pays symbolisent quelque chose sans valeur. En Espagne, on dit ainsi "ça ne vaut pas un poivron" tandis qu'en Roumanie, c’est l’expression "ça ne vaut pas un oignon gelé" qui est utilisé. Ne me demandez pas plus de précision sur cet oignon gelé, mon investigation s’est arrêtée là. Tout cela reste bien ingrat pour la noix : en 2015, des chercheurs néerlandais ont établi que manger 10 grammes de noix par jour diminuait de manière importante les risques de cancer, diabètes et autres maladie neuro-dégénératives."