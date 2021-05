Les origines surprenantes (et plurimillénaires) du pop-corn, star des cinémas

Les salles de cinéma rouvrent leurs portes le 19 mai prochain, mais une institution sera absente de cette reprise : le pop-corn. En effet, les ventes de friandises sont interdites, Covid oblige. Mais d'où vient cette technique de cuisson du maïs, devenu si gourmande ? Du Pérou, 5.000 ans avant JC, aux Indiens Iroquois, au 17e siècle, en passant par les Etats-Unis, le chroniqueur Olivier Poels, revient sur l'histoire de cet encas sucré ou salé, dans Historiquement vôtre, sur Europe 1. Histoire de patienter avant de pouvoir en remanger un peu.

Le popcorn est né bien avant l’arrivée des cinémas. Les premières traces de maïs soufflé datent de 5.000 ans avant JC. Elles ont été détectées lors de fouilles archéologiques dans le nord du Pérou. Certains peuples avaient déjà compris que les grains de certaines variétés de maïs, à petits grains durs, pouvaient être soufflées si on les chauffait. Plus facile à manger.

Cet encas va être redécouvert au 17e siècle, chez les Indiens Iroquois. C'était une de leurs traditions : ils mettaient dans des gamelles en fer ces grains de maïs pour les déguster une fois soufflés. La technique de cuisson va se répandre rapidement aux Etats-Unis, et même en Europe.

Une machine qui révolutionne la friandise

En 1891, une révolution a lieu : Charles Cretors invente une machine ambulante et roulante qui permet de griller des cacahuètes, faire du café, rôtir des châtaignes et préparer du popcorn. Il présente son invention à l'exposition universelle de Chicago, en 1893, où elle est repérée par un homme d'affaires. Trouvant le concept génial, il achète la licence et l'installe partout aux Etats-Unis. A chaque coin de rue, l'odeur et la fumée appétissantes attirent les clients.

Le popcorn rencontre le cinéma plus tard, dans les années 1920, lorsque cette distraction devient populaire et attire des millions de spectateurs, captifs et disposés à dépenser de l'argent pour un encas avant leur séance. Les machines vont être installées à l'entrée des cinémas. Et les salles obscures vont finir par acheter les licences eux-mêmes et placer les machines à pop-corn dans leurs établissements.

Le pop-corn est une des friandises les plus simples : on met des petites graines de maïs à chauffer dans une casserole, avec une cuillère à soupe d'huile. Attention à bien fermer le couvercle pour ne pas se retrouver avec du maïs soufflé partout. En quelques minutes, tous les grains de maïs ont explosé. Il peut ensuite se déguster sucré, salé, ou aromatisé pour les gourmands les plus inspirés.