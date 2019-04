Dons pour Notre-Dame : comment éviter les arnaques

Alors que la campagne de dons pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris bat son plein, des escrocs en profitent pour récolter frauduleusement de l’argent. Une enquête a été ouverte vendredi par le parquet de Paris pour "escroquerie en bande organisée". Démarchages téléphoniques, sites Internet, cagnottes… : les fraudes peuvent exister sous diverses formes. Europe 1 vous aide à les repérer.

Les arnaques à éviter

La Fondation du patrimoine, qui est chargée officiellement par l’Etat de gérer les dons pour la reconstruction de Notre-Dame, appelle à la vigilance : des escrocs profitent de l’élan de solidarité national et international pour se faire de l’argent en son nom. La Fondation a ainsi déposé plainte vendredi après avoir découvert l’existence d’un site frauduleux et le parquet de Paris a ouvert dans la foulée une enquête pour "escroquerie en bande organisée", afin de faire cesser ces agissements et identifier leurs auteurs.

Refuser tous démarchages. Les escrocs ont notamment sollicité des dons par le biais d’appels téléphoniques et d’envois de mails, invitant les destinataires à adresser leurs dons via un virement sur un compte bancaire dont le RIB est transmis en pièce jointe, a précisé le parquet.

Déjà mercredi, la Fondation mettait en garde contre la multiplication d’escroqueries en France comme à l’étranger qui lui ont été signalées. Une fraude venant d’Italie invitait par exemple les "amis de la France" à verser des dons pour "un symbole de notre histoire", via un mail avec un faux logo de la Fondation du patrimoine, rapporte Le Figaro. Des démarcheurs auraient également tenté de faire du porte-à-porte à Port-de-Bouc, dans les Bouches-du-Rhône, selon Maritima Medias.

La Fondation du patrimoine a donné dans un communiqué le critère pour déterminer si le démarchage est celui d'un profiteur ou non : "la Fondation du patrimoine ne fait aucune relance téléphonique par mail, courrier ou téléphone. Toutes ces démarches sont frauduleuses".

Attention à l’URL. La Fondation du patrimoine a signalé vendredi au parquet et à Google l’existence d’un site Internet frauduleux qui reprend les termes de son adresse URL. Ce site frauduleux est le suivant : https://donfondation-patrimoine-sauvonsnotredame.weebly.com. "Ici les fraudeurs ont repris les termes principaux de notre URL et les ont remis dans un ordre différent. Ce qui les trahit, c'est l'extension en fin d'URL de 'weebly.com', qui est le nom d'un générateur de sites web gratuits", a indiqué la directrice pour la presse de la Fondation, Laurence Levy, à l’AFP.

Préférer les cagnottes certifiées. De nombreuses cagnottes ont également fleuri sur Internet pour aider à la reconstruction de Notre-Dame. Selon CheckNews, 1.776 avaient déjà été créées sur Leetchi mardi matin, au lendemain du drame. Elles peuvent avoir été lancées par des associations actives dans la sauvegarde du patrimoine, comme celle de L’Observatoire du patrimoine religieux, ou par des particuliers émus par cet incendie, comme celle de Laurent Segnis, juriste et membre de LREM, repérée par Le Parisien.

Mais la vigilance doit être de mise car n’importe qui peut lancer une cagnotte sur les plateformes de type Leetchi. C’est pourquoi ces dernières s’activent à faire certifier les cagnottes, en s’assurant de l’identité de l’auteur de l’appel aux dons, ses motivations, l’identité du bénéficiaire et en obtenant des garanties : "cagnotte et bénéficiaire vérifiés par Leetchi" peut-on par exemple lire sur Leetchi, ou la simple mention "Certifié" sur LePotCommun.

©Capture d'écran LePotCommun

Privilégier les sites de dons officiels

Quatre sites officiels. Pour éviter toute arnaque, il est recommandé d’adresser son don auprès des quatre fondations labellisées par l’Etat et chargées de récolter les dons pour la reconstruction de Notre-Dame. Ces fondations sont : la Fondation du patrimoine, la Fondation de France, la Fondation Notre-Dame de Paris gérée par l'épiscopat, et le Centre des monuments nationaux. Les liens Internet de ces fondations sont recensés sur le site du gouvernement, qui souligne que les contributions s’y font "de manière transparente et sécurisée". Face à la multiplication des fraudes, la Fondation du patrimoine, qui communiquait sur ces différentes adresses Internet, n’en donne désormais plus qu’une seule, pour éviter toute confusion : don.fondation-patrimoine.org

Il est possible également de donner par SMS en envoyant "DON" au 92500 pour faire un don de 5 euros, ou encore via Paypal lors d’un achat effectué avec ce service de paiement en ligne. Les particuliers peuvent aussi faire un don via 10 bornes écrans sans contact situées à la station de métro de Paris "Concorde", pour des dons allant de 1 à 5 euros. A ce jour, près de 850 millions d’euros de dons ont été récoltés pour la reconstruction de la cathédrale de Paris, dont 15 millions d’euros provenant de particuliers.