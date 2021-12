Dominique vit l'enfer à cause de son voisin qui n'a de cesse de hurler comme un loup

TÉMOIGNAGE

>> Tous les soirs dans la Libre Antenne d'Europe 1, les auditeurs se confient et témoignent. Une difficulté, une mauvaise passe ou un moment de bonheur, notre Libre antenne est avant tout la vôtre. Au micro d'Olivier Delacroix ce soir-là, Dominique, 50 ans, raconte l'enfer qu'elle vit à cause de son voisin, qui passe ses journées et ses nuits… à hurler comme un loup.

"Il se met à aboyer nuit et jour"

"Je vis un enfer depuis que je suis arrivé dans mon appartement, en juin 2020. Un énergumène est arrivé à côté de chez moi, et il se met à aboyer nuit et jour. Il pousse des cris d'animaux et je ne sais plus quoi faire. Tout le monde a été prévenu : ma propriétaire, la sienne, le syndic, la mairie, la police. Apparemment, il vit seul. On a remarqué avec d'autres voisins qu'il ne sent pas très bon, donc on a cru que c’était un squat et on a appelé la police. Elle est intervenue, mais il est en règle, avec une carte de séjour. Mais on n'en sait pas plus parce que personne ne communique avec lui.

Reste que cet homme a des sortes de crises, et on ne sait pas quoi faire. Je pense qu'il souffre d'une maladie psychologique, je pense que ce n'est pas normal, ce ne sont pas des cris normaux. Je ne sais pas ce que je dois faire, c'est très délicat ce genre de problème, ça m'empêche de dormir.

Comme c'est un site d'investisseurs qui est propriétaire de l'appartement de ce monsieur, on n'a pas de contact, et du côté du syndic c'est l'omerta. On n'arrive pas à savoir si l'appartement est loué à une association qui sous-loue à ce monsieur. On ne sait rien. Et il y a eu beau avoir une réunion avec le syndic, qui a apparemment envoyé un recommandé, mais ça n'a eu aucun effet, il continue à crier et à parler à toute heure du jour et de la nuit. Ce sont des aboiements comme un loup. Et les policiers ont vérifié à l'intérieur de l'appartement : il n'y a pas d'animaux. Sans compter que l'on n'arrive pas vraiment à communiquer avec lui. Je l'ai vu une fois de loin, il avait vraiment l'air en mauvais état, maigre et mal habillé… Il fait un peu pitié.

"Je suis seule avec lui à l'étage"

Autre souci dans mon immeuble, je suis seule avec lui à l'étage, et la plupart des personnes vivent dans le midi une partie de l'hiver. Donc ce n'est pas très rassurant. À part moi, il y a très peu de gens qui peuvent témoigner, et donc on ne peut pas vraiment agir. Si tout l'immeuble était avec moi, peut-être que l'on pourrait faire quelque chose. Apparemment le loyer est payé, mais on ne sait pas par quoi puisqu'il ne travaille pas. Donc on ne sait pas si c'est une association ou une personne de sa famille qui l'a placé là et qui paye le loyer. On n'en sait rien, mais on pense tout de même qu'il s'agit d'une association, parce que les loyers sont entre 800 et 1.000 euros par mois.

Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il est livré à lui-même alors qu'il n'est pas vraiment en état de vivre seul. Je pense qu'il doit être soigné. On a peur d'ailleurs qu'il mette le feu, parce qu'il ramasse des mégots dans la rue. En plus de ne pas pouvoir dormir, je commence aussi à avoir des odeurs nauséabondes qui commencent à arriver par la salle de bain, via l'aération, parce qu'il ne doit pas aérer. Les cris apparaissent comme des sortes de crises, de jour comme de nuit, ça ne dure pas très longtemps. Plusieurs fois j'ai fait appel à la police municipale, mais à chaque fois qu'elle s'est présentée, il était calmé et les policiers sont repartis bredouilles sans pouvoir le verbaliser.

Finalement, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi cet homme vit seul s'il est vraiment malade ? Pourquoi n'est-il pas soigné dans un centre, pourquoi est-il livré à lui-même ?"