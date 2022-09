Divorcé, Christophe évoque son dernier échec sentimental qui l'a «mis par terre»

>> Tous les soirs dans la Libre Antenne d'Europe 1, les auditeurs se confient et témoignent. Une difficulté, une mauvaise passe ou un moment de bonheur, notre Libre antenne est avant tout la vôtre. Au micro d'Olivier Delacroix ce soir-là, Christophe, 51 ans et divorcé après 20 ans de vie commune, raconte ses échecs sentimentaux et notamment sa dernière relation. Depuis, l'auditeur a perdu confiance dans sa quête d'un nouvel amour.

Un divorce vécu comme un traumatisme

"Je suis un peu désespéré par rapport à mes relations avec les femmes. Depuis mon divorce douloureux, j'essaye de recontacter et de refaire un peu ma vie", confie Christophe, qui raconte sur la Libre antenne d'Europe 1 avoir vécu un traumatisme après la séparation avec sa femme. "Maintenant, ça y est, je suis capable de revivre quelques chose", continue l'auditeur, qui revient néanmoins sur ses "deux-trois relations qui se sont malheureusement mal passées". "Elles m'ont plus détruit qu'autre chose", ajoute-t-il.

"J'ai l'impression de tomber à chaque fois sur des personnes manipulatrices, ou des gens qui me font plus de mal, je ne sais pas pourquoi. Ça se répète et notamment, la dernière relation m'a mis par terre", souffle Christophe.

Coup de foudre avec une femme de la même résidence

L'auditeur d'Europe 1 détaille cette dernière relation. "C'était une personne qui habitait dans la même résidence que moi et que j'avais remarquée. Du coup, je lui avais mis un petit mot sur le pare-brise disant qu'on pouvait prendre contact, parce que je la trouvais ravissante. Elle m'a répondu, on a eu un échange, et ça se passait bien. En fait, je pense qu'elle était plus dans le côté joueur que dans l'optique d'une relation."

"Elle avait accepté qu'on aille boire un verre ensemble et ce soir-là, elle avait pris les devants. Elle m'avait embrassé, elle était très entreprenante. Elle m'a dit qu'elle se sentait bien avec moi. Et le lendemain, grand coup d'arrêt : elle m'a dit que ça allait trop vite. Je n'ai pas compris. Tout était ambivalent : un coup en avant, un coup en arrière... j'étais complètement perdu."

"Pas une heure dans la semaine où on pouvait se voir"

"Elle cherche à me faire culpabiliser parce que la relation s'est arrêtée. Elle dit que ça vient de moi, alors que pas du tout. Le problème venait plus d'elle que de moi parce que quand je lui ai proposé de boire un verre le week-end dernier, elle m'a dit qu'elle était fatiguée. En fait, on ne se voyait pas. On était à côté, mais on ne se voyait pas. Elle ne me laissait pas de temps de libre pour moi. Il n'y avait pas une heure dans la semaine où l'on pouvait se voir. C'est fou. Elle avait une occupation, elle était en train de rénover une maison..."

Christophe concède que cette relation amoureuse s'est terminée. "Quand elle m'a répondu qu'elle était fatiguée ce soir-là, que ce n'était pas la peine de compter sur moi pour un verre, elle me marque 'Je suis navrée pour toi'. Cette réponse-là, je ne l'ai pas trouvée très cool. Du coup, je n'ai plus répondu et j'ai laissé passer deux jours. Au bout de deux jours, je lui ai demandé si je pouvais lui téléphoner le soir parce que je voulais savoir où on était de notre relation."

"Elle m'a répondu par SMS. 'Vu ton silence le samedi soir, vaut mieux en rester là.' Elle me culpabilise en disant que je n'ai pas répondu à son message de samedi", affirme l'auditeur. Confrontée à une relation sans issue, Christophe y a mis un terme.