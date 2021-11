Disparition en Mayenne : l'enquête ouverte pour "enlèvement et séquestration"

Au lendemain de la disparition d'une jeune joggeuse de 17 ans en Mayenne, la procureure de la République de Laval a annoncé mardi en fin d'après-midi que l'enquête était désormais "ouverte du chef d'enlèvement et de séquestration". "Cette qualification d'enlèvement et séquestration est punie d'une peine délictuelle dans l'hypothèse où l'auteur des faits libère volontairement et rapidement la personne retenue", a ajouté la procureure devant la presse, tout en soulignant qu'"aucune piste" n'était à écarter 24 heures après la disparition de la jeune lycéenne.

Des investigations "longues et complexes"

"Les investigations sont en cours et ne font que commencer, elles sont urgentes mais peuvent s'avérer longues et complexes", a également déclaré Cécile Maigné lors d'une conférence de presse, mardi, en fin d'après-midi.