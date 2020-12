Disparition d'Estelle Mouzin : nouvelles fouilles au Sautou, l'antre de Michel Fourniret

Les fouilles reprennent lundi dans l'ancienne propriété du tueur en série Michel Fourniret. La juge d'instruction parisienne en charge du dossier concernant la disparition d’Estelle Mouzin espère y retrouver enfin le corps de la fillette, disparue en 2003, après être repartie bredouille au mois d'octobre. Néanmoins, les investigations se feront cette fois sans la présence de Michel Fourniret, toujours hospitalisé.

Il y a quinze jours Michel Fourniret faisait un malaise dans sa cellule, ce qui l'a conduit en réanimation. Même si depuis l’état du tueur en série s'est stabilisé, il n'est pas en mesure de subir un quelconque transport. Fin octobre il avait pu participer aux fouilles dans son ancienne propriété du Sautou, dans les environs de Charleville-Mézières. La justice y a déjà retrouvé sur ses indications deux de ses victimes, mais ni la pelleteuse, ni la participation d'un archéologue, ni les dizaines d'arbres abattus dans le domaine, pas plus que les fouilles dans la cave, n'ont permis de retrouver le corps d'Estelle Mouzin.

Une piste qui reste suffisamment crédible

Et pourtant, la juge d'instruction y croit encore. Celui que l'on surnomme l'ogre des Ardennes avait fini par lui donner des indications suffisamment crédibles pour que la piste du Sautou mérite d'être menée à son terme. Même Monique Olivier, l’ex-femme de Michel Fourniret, qui ne sera pas là non plus cette fois-ci, avait tenté d'amadouer son ancien compagnon en l'encourageant à dire la vérité. S les fouilles vont reprendre sans les principaux intéressés, les avocats du père d'Estelle Mouzin gardent le sérieux espoir de découvrir enfin la vérité.