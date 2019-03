Disparition d'Emiliano Sala : De nouvelles questions autour des autorisations du pilote

Alors que l'enquête se poursuit pour comprendre ce qui a mené l'avion emprunté par Emiliano Sala pour se rendre dans son nouveau club de Cardiff City à s'abîmer dans la Manche, la BBC a révélé samedi que le pilote avait abandonné sa formation pour obtenir sa licence de pilote professionnel.

Un vol illégal ? David Ibbotson, dont le corps n'a pas encore été retrouvé trois semaines après le crash, n'était pas habilité à transporter des passagers payants. Un élément qui renforce la thèse du vol illégal. La licence et le carnet de bord du pilote ont disparu dans l'accident, précise la BBC.

Une licence de pilote privé et non commercial. Un rapport provisoire de la branche d'enquête des accidents aériens (AAIB) a annoncé lundi que David Ibbotson, 59 ans, était titulaire d'une licence de vol privé au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il était donc autorisé à transporter des passagers avec lesquels il pouvait partager les frais mais pas contre rémunération.

Or il n'y avait pas de tel arrangement entre l'ancien joueur de Nantes et le pilote, selon l'agent Willie McKay qui avait organisé le voyage du footballeur. Le rapport ajoute qu'une enquête approfondie est nécessaire pour découvrir les antécédents et l'expérience du pilote.

Emiliano Sala "abandonné" par Cardiff ? Dans une déclaration à la BBC jeudi, Willie McKay a affirmé qu'Emiliano Sala avait dû gérer lui-même la réservation du vol qui lui a été fatal après avoir été "abandonné" par Cardiff. L'officier de liaison de Cardiff a démenti dans les colonnes de Ouest-France.