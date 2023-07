«D'ici le 15 juillet, nous serons dans le dur» : le Var se prépare aux feux de forêt

Enfin ! Le début des vacances d'été arrive et avec lui, le retour des séjours à la page. Mais l'été est aussi synonyme d'une saison à haut risque pour nos forêts. Et particulièrement dans une grande partie sud de la France, même si presque aucune zone n'est désormais épargnée dans l'Hexagone. Dans le Var, le département confronté à une grave sécheresse, attend beaucoup de touristes, et craint les départs de feu. Car en France, près de 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine.

Une situation propice aux incendies

Dans l'arrière-pays, "on a une accumulation d'aiguilles, de feuilles, de l'herbe qui commence à sécher et ça peut propager rapidement un incendie", explique Johnny Delain, technicien forestier à la Direction départementale des territoires et de la mer dans le Var. "Là, l'humus est déjà sec malgré les pluies du mois de mai et juin", poursuit le fonctionnaire au micro d'Europe 1. "On a du pin d'Alep, on a du chêne blanc, etc. En clair, on a pas mal d'essences qui sont quand même assez réactives aux incendies de forêt", s'alarme-t-il.

Pour défendre la quatrième forêt de France avec 430.000 hectares de bois, les agents de l'ONF de la DDTM en véhicule tout-terrain de couleur jaune appuieront les pompiers. Le Contrôleur Général Éric Grohin commande le service départemental d’incendie et de secours du Var.

Quatre engins mobilisés

"D'ici le 15 juillet, nous serons dans le dur avec des risques traditionnels importants et à la fermeture de massifs si c'est nécessaire. Et puis, nous mettons en place des groupes d'intervention feux de forêt composés de 18 personnes. Quatre engins sont répartis sur le terrain, là où on en a besoin. On peut aller dans le Var jusqu'à 400 personnes dédiées aux feux de forêt", note Éric Grohin.

Et les effectifs qui pourront aussi compter sur le précieux renfort des bénévoles des comités communaux feux de forêts.