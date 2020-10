Gisèle Halimi : "il est normal de revendiquer son entrée au Panthéon"

REPORTAGE

Deux mois après la mort de la célèbre avocate et figure du féminisme Gisèle Halimi, la mobilisation s'intensifie afin de la faire entrer au Panthéon. Gisèle Halimi a notamment permis l'acquittement de jeunes femmes accusées d'avortement illégal après un viol lors du procès de Bobigny en 1972. Elle a également contribué à l'évolution de la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG). Pour lui rendre hommage et réclamer à nouveau sa panthéonisation, plusieurs collectifs féministes se sont retrouvés dimanche à Paris, devant le Panthéon.

Le happening a mis en scène dix femmes en tenue noire d'avocate. Claudine Cordani, militante féministe et elle-même victime de viol dans sa jeunesse, a urgemment appelé à la panthéonisation de Gisèle Halimi car "c'est une grande dame qui a permis que le viol ne soit plus un délit mais reconnu comme un crime". "Il est normal d'accompagner sa mémoire et de revendiquer son entrée au Panthéon", a-t-elle expliqué au micro d'Europe 1. "Ce serait la sixième femme, la parité doit se faire à tous les niveaux."

"Nous voudrions juste avoir un retour du président"

Pour l'instant, il n'y a eu aucune annonce officielle à ce sujet de la part du gouvernement. "Nous savons que la panthéonisation prend du temps", a clamé Claire Charlès, la présidente du collectif féministe Les Effrontées, "mais nous voudrions juste avoir un retour du président pour nous dire qu'elle mérite en effet d'entrer au Panthéon".

La mobilisation s'active aussi en ligne. Une pétition pour la panthéonisation de Gisèle Halimi a recueilli plus de 30.000 signatures.