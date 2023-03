Des vins de Savoie immergés pendant deux ans dans le lac de Tignes

Un grand trou percé dans la glace du lac de Tignes pour récupérer des bouteilles et des fûts de vin. "Ce matin, on a juste cassé la glace, environ 50 centimètres. L'eau est à trois degrés. Les fûts sont posés au fond. Et on est allés installer des parachutes de relevage pour désenvaser les fûts", rapporte Vincent, un plongeur, qui est allé observer les bouteilles avant qu'elles ne soient sorties de l’eau.

Des vins enfouis à 25 mètres de profondeur

C’est un hélicoptère qui est venu sortir les deux fûts de 500 litres, plus quelques bouteilles. Ces vins de Savoie sont immergés dans ce lac depuis deux ans.

Crédits : Jean-Luc Boujon/Europe 1

"Ils sont à 25 mètres de profondeur. On a mis un fût de Mondeuse, rouge, et un fût de Chignin-Bergeron, le fleuron de nos cépages savoyards, un blanc. Les deux fûts ont vieilli prématurément. À ces profondeurs, en un an, on prend trois à quatre ans de vieillissement. En deux ans, ça fait huit ans, neuf ans de maturation. Cela devrait donner quelque chose de très bien", rapporte Pierre Perceval, un vigneron, au micro d'Europe 1.

"Le vieillissement n'est pas le même qu'en cave"

Et le résultat est au rendez-vous selon Clément Bouvier, restaurateur à Tignes. "Le vieillissement n'est pas le même qu'en cave. C'est un vin très particulier, gras, très frais, avec des notes d'agrumes et de citron. Donc ça se marie très bien avec les poissons du lac sur le menu et c'est une expérience unique", rapporte Clément Bouvier. Un vin rare effectivement, puisque seulement 800 bouteilles seront mises en vente.