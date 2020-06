Des PS4 bradées à 95€ créent la cohue devant un magasin Lidl des Yvelines

La chaîne de magasins Lidl va-t-elle devoir revoir sa stratégie de marketing ? Cela fait plusieurs fois que des promotions entraînent des scènes d'émeutes devant les magasins. On se souvient des cohues observées lors de la promotion sur un autocuiseur connecté en 2019 ou encore lors de celle sur des pots de Nutella en 2018. Mercredi, à Orgeval dans les Yvelines, un lot de PlayStation 4 bradées à 95 euros a une nouvelle fois déchaîné les foules. La gendarmerie a dû intervenir pour disperser les clients.

1H avant l'ouverture de Lidl et déjà + de 100 personnes pour la PS4 à 95€ (certains sont arrivés à 2h)

Restez chez vous et installez l'appli Dealabs, on vous envoie une notif dès qu'il sera possible de la choper à un bon prix sans finir à l'hosto

➡ https://t.co/SLcDVXQ5aG ⬅ pic.twitter.com/ey64AOl5Ax — Dealabs.com (@Dealabs) June 17, 2020

Environ 500 personnes ont attendu avec impatience l'ouverture des portes du magasin Lidl d'Orgeval mercredi matin. Certaines étaient mêmes présentes dès la veille au soir pour profiter de cette super promotion sur les consoles, bradées trois fois moins cher qu'en temps normal. La foule s'est ainsi massée devant les grilles.

Intervention de la gendarmerie et annulation de la vente de PS4

Mais au moment d'ouvrir les portes du Lidl, les gérants du magasin ont changé d'avis et ont décidé de maintenir les portes fermées. Ils ont jugé qu'il était trop dangereux d'ouvrir. Mais à l'extérieur, les clients sont resté, et se sont impatientés. Face à cette fébrilité et cette agitation, la gendarmerie est finalement intervenue vers huit heures du matin pour gérer et disperser la foule. Un gendarme a été blessé par un jet de bouteille. Et les forces de l'ordre ont répliqué avec des gaz lacrymogènes.

Annonce au micro, apparemment les PS4 "sont reparties chez leur fournisseur" #Lidlpic.twitter.com/ouAHcb9zCd — Dealabs.com (@Dealabs) June 17, 2020

Lidl a précisé sur Twitter que la chaîne ne s'attendait pas à un tel engouement, et que des opérations similaires s'étaient très bien passées jusque là.

Aucune communication de notre part n'a été faite sur cette opération mais une photo personnelle a été malencontreusement relayée à de nombreuses reprises.

Des ventes similaires avaient déjà été mises en place sur d'autres ouvertures et s'étaient très bien déroulées (2/3). — Lidl France (@lidlfrance) June 17, 2020

Aucune communication n'a d'ailleurs était réalisée officiellement. L'info a fuité, entraînant l'afflux de clients devant les portes du magasin qui sont toujours closes mercredi midi, même si la situation est revenue à la normale. La vente de la PS4 à prix cassé a, quant à elle, été annulée.