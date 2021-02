De l'Antiquité aux années 1980, les origines du vrai tarama (qui n'est pas rose)

Le tarama est devenu un incontournable de l'apéritif. Pourtant, nombreux sont ceux qui continuent de l'acheter en pots industriels de couleur rose. Mais le chef cuisinier Olivier Poels est catégorique : lorsqu'il est réalisé comme il se doit, le plat est pâle, voire blanc. Dans "Historiquement votre", il a raconté l'histoire de ce met avant de livrer sa recette, très simple, et encouragé tout ceux qui le peuvent à abandonner les produit industriels pour du fait maison qui a plus de goût et se dispense de colorant.

Les œufs de mulet avant ceux de cabillaud

C’est en Grèce et en Turquie qu’est né l’ancêtre du tarama. Dès l'Antiquité, on a l'habitude de manger des œufs de poisson, notamment le caviar qui existait déjà. Tarama signifie d’ailleurs en grec "œufs de poissons salés". A l'origine, ce plat est donc réalisé à base d’œufs de mulet. Et dans les premières préparations, dans lesquelles on ajoutait un peu de lait ou de mie de pain à cette purée, la couleur était proche du beige, tirant vers un léger rose saumon.

On a ensuite remplacé les œufs de mulet, qui sont plus rares, par des œufs de cabillaud. C'est ce que l'on retrouve dans la grande majorité des produits actuellement. Mais dans un vrai tarama, la couleur est très pâle, presque blanche.

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici https://newsletter.europe1.fr/gastronomie/

Un rose industriel

Or, pour des raisons commerciales, on s'est habitué à consommer un produit rose, parfois fluo, qui vient d'un colorant très particulier, le E120, l'acide carminique. Il s'agit de carmin de cochenille. C'est donc de la poudre d'insecte écrasé.

Avant les années 1980 et l’entrée de la Grèce dans l’Union européenne, ce plat était presque inconnu en France, excepté au sein de la communauté grecque. Aujourd'hui, rares sont les maisons qui le préparent comme il se doit. Petrossian et Kaviari en sont des exemple. Elles sont spécialisées dans le caviar mais le tarama n'y coûte pas si cher, un peu moins de 10 euros. Surtout, on peut faire cette préparation soi-même. Pour cela, il faut acheter des œufs de cabillaud fumés, facilement trouvables chez les poissonniers.