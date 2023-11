«Des notes chaleureuses et fruitées» : la bière de Noël se déguste déjà en Alsace

Noël approche grand pas ! L’une des périodes les plus magiques de l’année en Alsace, avec l’ouverture dès la semaine prochaine des fameux marchés de Noël. Celui de Strasbourg, le plus connu, démarrera le 24 novembre. Les brasseurs locaux, eux aussi, sont déjà en plein dans les fêtes de fin d’année ! Un peu partout, il est déjà possible de déguster leurs célèbres bières de Noël, une tradition bien ancrée dans la région. Europe 1 s'est rendue dans la brasserie artisanale Perle, à Strasbourg.

Brassée de début septembre à fin novembre

Les cuves tournent à plein régime en ce moment dans cette brasserie. À l’intérieur, une bière joliment ambrée qui goûte bon les fêtes de fin d’année. "C’est la magie de Noël qui a démarré déjà depuis quelques semaines", sourit Christian Artzner, propriétaire de cette brasserie artisanale alsacienne. Il a commencé à brasser sa bière de Noël début septembre, "et on lancera les derniers brassins dans deux semaines environ", soit fin novembre, indique-t-il.

Un mélange de six épices

La base de sa recette reste inchangée d’année en année, même si à chaque fois, il essaie d’y ajouter une petite touche unique. "Dans notre recette, on a un assemblage de six épices : cardamome, girofle, badiane, orange, gingembre et carvi qu’on ajoute à la bière", explique-t-il. Une bière de Noël ambrée, à 6,8 degrés d’alcool, aux "notes chaleureuses, un peu caramélisées et fruitées aussi. Ça fait un joli panier garni de fin d’année", résume le maître brasseur.

"Presque 10% de notre volume annuel"

En trois mois, de début septembre à fin novembre, Perle va brasser environ 400 hectolitres de sa bière de Noël, ce qui représente une part non négligeable de sa production annuelle. "On est toujours dans l’expectative, on ne sait pas vraiment combien on va écouler cette année, mais cela représente presque 10% de notre volume annuel", estime Christian Artzner

La bière Perle de Noël est à déguster en bouteille ou à la pression, notamment au bar de la nouvelle brasserie, installée depuis quelques mois près du Marché Gare, à Strasbourg.