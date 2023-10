Des murs de l'université Lyon 2 recouverts de tags hostiles à Israël

"Soutien à la lutte armée palestinienne." L'inscription, à la bombe, s'étale en grandes lettres sur la façade d'un des bâtiments de l'université Lyon 2, accompagnée d'un drapeau palestinien. Plus loin, sur d'autres bâtiments, d'autres inscriptions comme "Israël = colons" ou "Israël, coupable d'apartheid" sont présentes. Des tags très visibles mais qui, mercredi, provoquaient assez peu d'émotion chez les étudiants.

"Les gens écrivent bien ce qu'ils veulent"

"Vu qu'en France, on a la liberté d'expression, on peut écrire ça. Juste ça dégrade les bâtiments. Mais c'est tout. Sinon, à part ça, non, pas de problème", "j'ai envie de dire que c'est banal ici à Lyon 2. Et non, ça ne me dérange pas, les gens écrivent bien ce qu'ils veulent", "je trouve intéressant que la fac soit un lieu d'expression, c'est intéressant qu'il y ait ces tags", témoignent ces étudiants interrogés au micro d'Europe 1.

"Le message me dérange"

Tout de même, Sam et Nicolas, eux, ne sont pas d'accord avec ces inscriptions. "Soutenir une lutte armée, ça veut dire détruire des êtres humains, donc moi le message me dérange", "c'est vrai que moi aussi, j'ai un peu du mal avec ce message. Je ne suis pas forcément d'accord parce que cela reste du terrorisme et ça n'a pas sa place à la fac."

Sur la même ligne, la présidence de l'Université Lyon 2, a convoqué ce jeudi matin à la première heure une société de nettoyage pour effacer tous les tags. Lyon 2 va aussi de porter plainte.