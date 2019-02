Des inscriptions à caractère antisémite découvertes en Haute-Savoie et dans le Nord

Des inscriptions à caractère antisémite ont été découvertes jeudi matin en Haute-Savoie dans une zone résidentielle de la commune d'Ambilly, dans la proche banlieue d'Annemasse. "Macron, pute des Juifs", peut-on lire sur un cliché du tag, publié en ligne jeudi par l'hebdomadaire haut-savoyard Le Messager, qui a révélé l'information. Une autre inscription antisémite a été découverte à Wallers, commune de la banlieue de Valenciennes, sur la façade de la maison d'une élue de la commune.

Des tags "honteux et indignes" en Haute-Savoie. C'est un promeneur qui a découvert les inscriptions en Haute-Savoie, accompagnées de deux étoiles de David et inscrites en noir sur le mur blanc d'une propriété privée. L'homme s'en est ému sur les réseaux sociaux et a interpellé le maire de la commune, Guillaume Mathelier. "Ces tags sont honteux et indignes de notre pays. On pense toujours que notre commune est épargnée. Eh bien non ! Ça suffit ! Notre pays est touché de toutes parts par la haine. Rien ne saurait justifier cela. Rien !", a déploré l'élu sur son compte Facebook.

Même à Ambilly ! Stop ça suffit ! J’ai mal au coeur et je condamne. Une plainte sera déposée et le tag enlevé dès demain matin. pic.twitter.com/ZnkwEL5r5u — Guillaume MATHELIER (@MathelierG) 21 février 2019

La mairie a annoncé qu'elle fera repeindre le mur tagué dès vendredi lorsqu'elle aura obtenu l'accord du propriétaire de la villa. La police municipale s'est rendue sur place pour procéder à des constatations, mais "la commune ne peut déposer plainte car il s'agit d'un mur appartenant à une propriété privée. Seul son propriétaire le peut", a-t-elle précisé. "Cela n'empêchera pas le parquet de Thonon-les-Bains de se saisir de ces injures racistes à caractère public", estime-t-on du côté de la mairie. Le ou les auteurs du tag encourent jusqu'à un an de prison et 45.000 euros d'amende.

"Juden" tagué en rouge sur la façade d'une maison. Une autre inscription antisémite a été découverte à Wallers, commune de la banlieue de Valenciennes. Le mot "juden" (juifs en allemand) et une étoile de David ont ainsi été tagués en rouge sur la façade de cette maison, peut-on voir sur une photo du tag publiée sur le site internet de La Voix du Nord.

#Wallers Des tags antisémites, peu après le feu criminel d’une école inscrite à l’Unesco https://t.co/AcvB0Yo4yIpic.twitter.com/M7yFWShqBI — LA VDN par La Voix du Nord (@lavoixdunord) 21 février 2019

"Je condamne fortement ces propos et j'ai déposé plainte jeudi après-midi au nom de la commune pour provocation et injure à caractère racial", a affirmé le maire de la commune Salvatore Castiglione, précisant que l'élue n'était pas de confession juive. "L'inscription a été recouverte par les employés municipaux", a-t-il ajouté. La police scientifique s'est rendue sur place jeudi matin pour relever les empreintes, a indiqué la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Nord.