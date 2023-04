Des fromages végétaux conçus par ordinateur arrivent bientôt dans vos assiettes

Le groupe Bel a signé un partenariat avec une start-up américaine dans le but de développer des fromages végétaux et cela, grâce à un ordinateur. Le groupe, qui commercialise le Kiri ou encore les Babybel, souhaite produire 50% de produits laitiers et 50% de produits à base de fruits ou de plantes d'ici à 2050.

À vue d'œil, aucune différence

Sur la table, trois petits morceaux de bleu et de feta sont servis sur une assiette à dessert. À vue d’œil, rien ne distingue ces fromages végétaux de fromages à base de lait. "La couleur est exactement la même, la texture semble être la même. Je prends la feta par exemple, la texture est exactement la même", explique Olivier Poels, le spécialiste gastronomie d’Europe 1.

Une fois en bouche, l'illusion continue. Le bleu est encore plus surprenant, indique Olivier Poels. "On retrouve ses arômes particuliers, ce côté piquant."

Des fromages disponibles fin 2024

Pour concurrencer Lactalis ou encore Bongrain, le groupe Bel veut proposer sa propre gamme de fromages végétaux en s'appuyant sur l’intelligence artificielle développée par son partenaire américain, Climax Foods. Un ordinateur bien plus rapide que l’homme rappelle Caroline Sorlin du groupe Bel. "Il y a 300.000 plantes qui sont comestibles aujourd'hui. Il utilise l'algorithme pour trouver quelles sont les plantes qu'il faut associer pour reproduire un fromage qui aura les mêmes qualités nutritionnelles et le goût d'un fromage laitier."

Pour tester les mini Babybel végétaux il faudra attendre fin 2024, avec des prix, à terme, équivalent aux formules classiques.