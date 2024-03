Somnolence au volant : comment vont fonctionner les caméras obligatoires dans les voitures neuves dès cet été

Un système pour éviter la somnolence au volant ? À partir de cet été, les nouvelles voitures construites en Europe seront équipées d'un dispositif de surveillance pour lutter contre la distraction et le risque de s'endormir au volant. Votée l'année dernière, cette règlementation européenne (baptisée General Safety Regulation 2 "GSR2") sera effective à partir du 7 juillet 2024 pour tous les véhicules homologués par des constructeurs en Europe, comme l'explique BFMTV.

Le règlement délégué de l'Union européenne décrit ce dispositif d'avertissement de distraction du conducteur (ADDW), comme "un système qui aide le conducteur à continuer à prêter attention à la situation de la circulation et qui avertit le conducteur en cas de distraction". Le système s'activera lorsque le véhicule roule au-dessus de 20 km/h. Il préviendra l'automobiliste lorsqu'il quitte les yeux de la route plus de 3,5 secondes lorsqu'il roule à plus de 50km/h. En dessous de cette vitesse, le système s'activera lorsqu'il quitte les yeux de la route plus de 6 secondes.

La somnolence responsable d'un accident mortel sur trois sur l'autoroute

Concrètement, le visage du conducteur sera étudié par une caméra infrarouge présente dans le véhicule. Le système fonctionnera aussi de nuit, et même si l'automobiliste porte des lunettes de soleil par exemple. Si sa vigilance baisse, qu'il ferme les yeux ou ne regarde pas la route, des messages d'avertissement et des alertes sonores seront envoyés. L'intensité augmentera s'il ne réagit pas.

Selon la Sécurité routière, le risque d'avoir un accident est huit fois plus important lorsqu'on est somnolent. Sur l'autoroute, un accident mortel sur trois est également imputé à la somnolence.