Sécurité routière : le nombre de morts sur la route en hausse de 3% en février

Au mois de février 2024, 224 personnes ont été tuées sur les routes de France métropolitaine, en hausse de 3% par rapport au même mois l'an dernier (217), a annoncé jeudi la Sécurité routière dans un communiqué. Le nombre de blessés graves (973) est "équivalent" à celui de février 2023, selon les estimations de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), pour cette année bissextile 2024, comptant un jour de plus qu'en 2023.

Ces chiffres de la mortalité routière, en hausse en février 2024, contrastent avec le recul de 3% constaté pour la France métropolitaine en 2023, par rapport à l'année précédente, selon des statistiques provisoires. La Sécurité routière note "en particulier" une augmentation du nombre de piétons tués le mois dernier, 47 (+12 tués par rapport à février 2023) et une hausse du nombre d'automobilistes décédés (114, +11 tués). "La légère hausse concerne en particulier les jeunes de 18-24 ans", avec 37 personnes tuées dans cette classe d'âge (+ 6 tués), ajoute l'ONISR.

13 cyclistes tués le mois dernier

Cependant, sur ces 12 derniers mois, seule la catégorie des utilisateurs d'engins de déplacements personnels motorisés (EDPm), comme les trottinettes, tués sur les routes est en hausse, avec 40 tués (+18%). En février 2024, un usager est mort au guidon d'un EDPm. Côté deux-roues motorisés, 32 personnes ont perdu la vie et les cyclistes tués étaient au nombre de 13 le mois dernier. "Avec l'arrivée du printemps, les vélos et les deux-roues motorisés seront plus nombreux sur nos routes", avertit la déléguée interministérielle à la sécurité routière Florence Guillaume dans le communiqué.

Elle recommande notamment de "vérifier l'état de son deux-roues motorisés" et "remercie les usagers carrossés" de faire attention aux plus vulnérables, notamment "aux piétons qui figurent au deuxième rang des catégories d'usagers par mode de déplacement tués sur nos routes en février". En outre-mer, le bilan est également en hausse, avec 249 accidents corporels (+12% par rapport à février 2023) et 15 tués (+15% par rapport à février 2023).