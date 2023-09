«Depuis le décès de mon père, c'est encore pire», le témoignage de Lou Pernaut, victime de cyberharcèlement

Elle dispose d'une riche communauté sur les réseaux sociaux, à la fois sur TikTok où elle compte 1,4 million d'abonnés, mais aussi sur Instagram où 206.000 personnes suivent son compte. Mais Lou Pernaut, fille de Jean-Pierre Pernaut, expérimente aussi le revers de la médaille. Un cyberharcèlement d'une violence inouïe que la jeune femme de 20 ans est venu décrire ce mardi au micro de Céline Géraud dans "Europe 1 13H".

Un témoignage qui n'est pas sans rappeler le harcèlement scolaire vécu au quotidien par certains collégiens et lycéens et qui a même conduit le jeune Nicolas, 15 ans, à mettre fin à ses jours à Poissy dans les Yvelines. Dans le cas de Lou Pernaut, ce sont des "insultes inimaginables", "par rapport à mon poids ou à ma manière de parler".

"Ça peut partir vite et très loin"

Un cyberharcèlement qui a même franchi une étape supplémentaire depuis plusieurs mois. "Depuis le décès de mon père, c'est encore pire", avoue-t-elle. Jean-Pierre Pernaut, ancien présentateur iconique du journal de 13H sur TF1, s'est éteint le 2 mars 2022 à l'âge de 71 ans. "Certains auraient préféré que mon père reste en vie plutôt que moi", poursuit la jeune femme.

"J'ai de la chance d'avoir une force mentale et d'être habituée à ce genre de critiques parce que, depuis que je suis né, je baigne dans ce milieu-là", ajoute-t-elle. Une forme de carapace protectrice face au harcèlement sur laquelle tout le monde ne peut pas s'appuyer, avance Lou Pernaut. "Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas forcément cette force et prennent les critiques au pied de la lettre", dit-elle. Elle souligne aussi un manque de prise de conscience, chez certains jeunes. "Ils ne se rendent pas toujours compte de leurs propos et c'est pour cela que ça peut partir vite et très loin".

"Heureuse que les choses bougent enfin"

Également invité de Céline Géraud sur Europe 1, le député Renaissance, Antoine Armand, a dévoilé les contours d'un projet de loi visant à mieux sécuriser Internet et lutter de façon plus efficace contre le cyberharcèlement. Une initiative saluée par Lou Pernaut. "Je suis excessivement heureuse que les choses bougent enfin au niveau du gouvernement. Nous, sur les réseaux sociaux, on fait notre possible, mais si le gouvernement ne suit pas, c'est toujours compliqué de faire bouger les choses à grande échelle".