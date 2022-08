Départs en vacances : plus de 1.000 kilomètres de bouchons cumulés à la mi-journée

La circulation était difficile samedi sur les grands axes du pays pour ce deuxième chassé-croisé de l'été, avec 1.060 km de bouchons cumulés à midi, une journée classée rouge pour les départs au niveau national et noire dans un large quart sud-est. Le pic de bouchon est attendu d'ici 13h mais les difficultés resteront très élevées jusqu'à 20h, avertit Bison Futé qui a classé la journée rouge dans le sens des retours sur l'ensemble du territoire.

Qualifié d'"exceptionnel" par Bison Futé, le niveau de bouchon se concentrait notamment à l'ouest du pays sur l'A10 et en Auvergne-Rhône-Alpes sur l'A7. Les autoroutes ont enregistré respectivement 157,9 km et 181,3 km de perturbations au plus fort de la matinée.

Plus de 4h pour couvrir la distance entre Lyon et Orange

Ainsi, en fin de matinée, de Saint-Arnoult-en Yvelines à Poitiers, sur l'A10, il fallait compter plus d'une heure de plus de trajet. Sur l'A63, 2h45 au lieu d'1h55 étaient nécessaires en direction de la frontière espagnole depuis Bordeaux, avec un temps presque équivalent dans le sens des retours d'après la même source.

Dans le même temps, en Auvergne-Rhône-Alpes, Vinci indiquait également que le temps de circulation entre Lyon et Orange dépassait 4h, contre 1h35 en temps normal. Sur l'arc méditerranéen, les difficultés se concentraient principalement sur l'A9 avec un temps de trajet là encore considérablement allongé.

Samedi dernier, un pic de plus de 860 km de bouchons cumulés avait été enregistré. La circulation sera plus fluide dimanche, avec une journée classée verte au niveau national mais orange en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'arc méditerranéen.