Départs en vacances : les prévisions de trafic de ce dernier week-end de juillet

Orange, rouge, et vert. Il faudra faire preuve de patience ce week-end dans le sens des départs, pour ce troisième week-end du mois de juillet. D'après les prévisions de Bison Fûté, la circulation a été classée orange ce vendredi pour l'ensemble du territoire.

Toute la France classée rouge samedi dans le sens des départs

Mais c'est surtout samedi, comme à l'accoutumée, que le trafic sera le plus chargé sur les autoroutes françaises. Dans le sens des départs, tout le territoire est rouge. Bison Fûté estime que les premiers bouchons devraient voir le jour dès 6 heures du matin, et persister "jusqu'en début de soirée". Il est donc tout simplement déconseillé de prendre la route samedi, en particulier si vous devez passer par l’Arc méditerranéen, entre les frontières italienne et espagnole, et emprunter les autoroutes A8 et A9.

Dans le sens des retours, Bison Fûté prévoit un trafic nettement moins dense, mais tout de même orange sur l'Arc méditerranéen et sur une large partie du quart nord-ouest du territoire.

Un dimanche classé vert

Comme le week-end précédent, le territoire est classé vert dimanche dans les deux sens. Aucune difficulté particulière n'est donc à prévoir, si ce n'est une circulation qui pourra se complexifier sur l'Arc méditerranéen.