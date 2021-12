Démocratie : «Notre système politique a de moins en moins la confiance des citoyens»

Invité sur Europe Matin vendredi, le sociologue Michel Wieviorka, auteur du livre Métamorphose ou déchéance. Où va la France ?, est revenu sur la verticalité des pouvoirs en France et a estimé que nous "avons de gros problèmes à régler".

"Reconstruire des médiations"

Il a en effet affirmé que la crise sanitaire a révélé certaines des "immenses carences" de "l'Etat administratif", en particulier dans le domaine de la santé. "Je ne vais pas charger le pouvoir en place parce que ce sont des choses anciennes qui datent d'il y a longtemps. Mais nous ne sommes pas tout à fait à la hauteur, à bien des égards, du côté de l'Etat", a-t-il estimé.

Selon lui, ce constat découle d'une élite "déconnectée". "Il faut reconstruire des médiations entre l'Etat et la société", a-t-il poursuivi, estimant qu'une métamorphose de l'Etat est nécessaire. "On voit depuis plusieurs années un système politique qui a de moins en moins la confiance des citoyens et en même temps nous sommes dans un pays où les citoyens adorent leur Etat", a lancé le sociologue. "Mais il y un manque de confiance, de la défiance, et un affaiblissement de l'Etat politique à la société".

Plusieurs solutions sont possibles pour Michel Wieviorka. "Certains disent qu'il faut changer de Constitution, qu'il faut passer à la Vie République, qu'il faut modifier le système électoral ou introduire de la proportionnelle. Emmanuel Macron l'avait d'ailleurs promis et n'a pas pu le faire", a-t-il soulevé. Car ce qui ressort de la société, pour le sociologue, c'est que "les demandes et les attentes ne sont pas traitées".