Découvrez tous les lauréats des Grands Prix 2023 du salon du Made in France

Au terme de la deuxième journée du salon MIFEXPO, qui se déroulait au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, les gagnants et gagnantes des Grands Prix du salon du Made in France, dont Europe 1 est partenaire, ont été désignés. Les lauréats ont reçu les trophées des mains du jury qui était présidé par Anthony Vitorino, rédacteur en chef de Fait en France. Catherine Guerniou, présidente de la Fenêtrière, a remporté le Grand Prix de l’entrepreneur. Engagée dans la Convention des Entreprises pour le climat, elle est vice-présidente Transition Écologique et RSE pour la Fédération Française du Bâtiment.

Le Grand Prix du Public pour Comme Avant

Le Grand prix de l’innovation a été attribué à Floatee. Grâce à une conception et à un développement spécifiquement pensés pour le tee­shirt anti­noyade, le gilet de sauvetage, invisible hors de l’eau, assure une totale mise en sécurité des enfants une fois dans l'eau. Le tee­shirt anti­noyade Floatee se transforme automatiquement en gilet de sauvetage en moins de trois secondes. Extrêmement rapide à se déclencher, cette technologie permet aussi d'éviter un déclenchement par inadvertance en cas d'éclaboussures.

C’est Comme Avant qui a remporté le Prix du Public. Ces derniers proposent des cosmétiques solides bio, des produits d’hygiène zéro déchet et des produits ménagers. Chaque composition des produits est la plus simple possible pour garantir une utilisation saine pour le corps et pour la planète. La marque s’est lancée dans le domaine du textile en confectionnant des vêtements et accessoires textiles réalisés à partir de tissus biologiques, certifiés GOTS.

Le Grand prix de l’Usine a été remporté par Saint-James, une marque fabricante de pulls marins en laine et de marinières. Le Grand Prix du Produit a été remis à Polux, une lampe de bureau design. Enfin, le Grand Prix de l’Espoir a été donné à De Leeuw Guitars, un luthier qui fabrique à la main des guitares et des basses.