Des restes et des envies de légèreté : nos idées de plats entre Noël et le Nouvel an

Noël et le fameux marathon des repas à durée indéterminée viennent tout juste de se terminer. Les boutons de votre pantalon ont du mal à se refermer et vous envisagez de vous mettre à la diète la plus stricte jusqu'au réveillon du Nouvel an. Seulement, voilà, vous avez tout un tas de reste sur les bras et vous ne vous voyez pas jeter ou laissez pourrir tous ses victuailles. Laurent Mariotte et ses chroniqueurs dans l'émission La Table des bons vivants vous donnent leurs astuces pour cuisiner les restes mais aussi les clés pour les marier à des repas légers.

Accommoder les restes

Si comme la chroniqueuse Charlotte Langrand, il vous reste dans votre frigo un peu de dinde, vous pouvez opter pour une salade César, améliorée. Et ce peu importe le type de volaille qu'il vous reste d'ailleurs : "Pintade, poulet, poularde... peu importe", insiste Olivier Poels. "Vous prenez de la salade romaine, et vous réalisez une petite mayonnaise légère. Et puis, vous coupez la viande en petits morceaux, quelques croûtons de pain qui vous restent que l'on va faire frire dans une poêle et hop, le tour est joué."

Vous pouvez également réaliser un parmentier avec le restant de volaille en y glissant des restes de foie gras en morceaux pour plus de saveur. Vous pouvez également mixer ce dernier et le mélanger avec un peu de crème ainsi qu'un bouillon de volaille pour réaliser une sauce.

Ou encore, comme Laurent Mariotte, réaliser des samoussas au foie gras : "Je mélange les restes de poularde et de farce au boudin blanc et aux marrons que je dispose sur des feuilles de brick. Je les fais revenir dans un peu d'huile à la poêle et j'obtiens des petits chaussons." Et si vous souhaitez encore plus de légèreté, vous pouvez remplacer les feuilles de brick par de la pâte feuilletée pour une cuisson moins grasse au four.

Apologie des bouillons pour estomac au repos

Si entre deux plats de restes, vous souhaitez réaliser des menus légers pour mettre un peu votre estomac au repos, il n'y a pas de miracle, les légumes et les bouillons sont vos amis. "Pour ma part, quand on parle bouillon, je vais directement regarder chez William Ledeuil", explique Charlotte Langrand. "Il manie les saveurs asiatiques comme personnes : citronnelle, gingembre, épices. Il y a aussi un bouillon de châtaigne avec une base de bouillon de légumes dans lequel il rajoute du curry, du lait de coco, de la citronnelle, du galanga, du lait d'amandes et du miso. C'est assez gourmand."

Et si vous aimez tout de même la sensation de mastication, vous pouvez, comme Olivier Poels vous rabattre sur les légumes. "Je prends une grande cocotte dans laquelle je mets de l'huile d'olive, j'attrape tous les légumes que j'ai sous la main", explique le chroniqueur. "Ça va du céleri au potimarron. On peut ajouter quelques châtaignes, des morceaux de panais, évidemment, et je les fais bien revenir dans la matière grasse. Je rajoute un petit peu de bouillon de volaille dans le fond, je ferme la cocotte et je laisse au four pendant 45 minutes."

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

Comment recycler vos alcools

Parce que rien ne se jette, tout se cuisine, s'il vous reste des fonds de vin ou de champagne, vous pouvez mélanger tous ses alcools en réalisant un bourguignon ou un coq-au-vin. Succès garanti. Vous pouvez également réaliser un risotto, et ce même s'il ne vous reste que du vin rouge. Enfin, s'il vous reste du Grand Marnier vous pouvez réaliser des clémentines givrées pour le dessert : "Je récupère la chair de ma clémentine, je la mixe avec du Grand Marnier, je mets ça au congélateur quelques heures", explique Laurent Mariotte. "Je récupère la préparation et je la dépose dans la coque des clémentines. On peut manger ce dessert aussitôt ou alors le conserver au congélateur." De quoi se régaler sans culpabiliser.