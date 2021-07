Depuis combien de temps mange-t-on de l'huile d'olive ?

L'huile d'olive réveille nos plats estivaux à la perfection. Encore faut-il savoir bien la choisir pour qu'elle magnifie comme il se doit nos produits de saison. Pour cela, Olivier Poels dans l'émission Le marché du midi, accompagné de la cheffe Stéphanie Le Quellec, nous donne quelques astuces pour bien la choisir. Mais surtout, il revient sur les origines de l'huile et la façon dont elle est produite avec Jean-Benoît Hugues, oliveron aux Baux de Provence.

Aux origines

Selon la légende, l'olivier serait un cadeau des dieux aux hommes. La déesse Athéna en a fait don au peuple d'Athènes pour qu'il la choisisse comme divinité protectrice. Un arbre robuste, qui donne un fruit à l'utilité multiple. "Dans les faits, il s'agirait d'un arbre originaire d'Asie mineure dont l'existence à l'état sauvage remonte à plus de 14.000 ans", explique Olivier Poels sur Europe 1. "Les premières traces de plantations d'oliviers remontent, elles, à 3.000 ans avant notre ère, en Crète." À cette époque, on utilisait déjà le fruit ET l'huile.

"En France, les plantations d'oliviers se répandent, dans le sud, au 19e siècle, jusqu'à atteindre leur apogée en 1840, avec plus de 26 millions d'arbres plantés. Malheureusement, entre les guerres et les gels, la population d'oliviers va descendre à trois millions d'arbres dans les années 60", raconte le chroniqueur. "Mais l'engouement pour l'huile d'olive ne s'est jamais démenti. Notamment avec l'arrivée du fameux régime méditerranéen dans les années 90 qui a fait exploser les ventes d'huile d'olive."

Une huile pas chère pour la cuisson fera l'affaire

Aujourd'hui, l'Espagne est le premier producteur mondial d'huile. Mais la France n'est pas en reste avec huit appellations d'origines protégée. Une qualité du produit qui ravit la cheffe Stéphanie Le Quellec : "L'huile d'olive est pour moi un socle pour la cuisson, qui vient comme une caresse sublimer nos plats. C'est une matière grasse qui va forcément aider à développer les arômes d'un poisson, d'une viande ou d'une salade, selon qu'on l'utilise cuite ou crue pour cuisiner ou assaisonner. Elle vient sublimer un met sans jamais prendre le dessus."

"Pour la dégustation, il ne faut pas hésiter à prendre une huile pas très chère pour tout ce qui concerne la cuisson et se faire plaisir sur des huiles d’appellation pour accompagner de belles tomates ou de la mozzarella", complète pour sa part Jean-Benoît Hugues, producteur d'huile d'olive aux Baux-de-Provence, interrogé par Europe 1. À chacun, ensuite, de la choisir à son goût !