Dans le quotidien d'une mère célibataire : "Les enfants trinquent", témoigne Emma

Divorcée, Emma élève seule ses trois enfants de 6, 13 et 39 ans. Comment parvient-elle à jongler entre leur éducation et sa vie professionnelle très prenante ? Dans le podcast « Dans les yeux d’Olivier », Emma raconte son quotidien de mère célibataire.

Emma a gardé la maison dans laquelle la famille vivait avant le divorce, il y a deux ans. Le père, lui, accueille les enfants chez lui un week-end sur deux seulement. "Il n'a pas souhaité la garde alternée", confie Emma, pour qui le divorce a été très difficile. Grâce à ses amis et à l'aide d'un médecin, Emma est parvenue à ne pas tomber en dépression. "Ça me faisait très peur au départ. Je me suis posé la question, mais est ce que je vais m'en sortir ? Est ce que je vais réussir à payer les charges qui sont là, qui sont fixes et à faire ce qu'il faut pour les enfants?", se souvient-elle. Son travail lui a aussi permis de se concentrer sur un nouvel objectif, et elle a même décroché une promotion.

Désormais cadre supérieure, Emma fait de la formation pour un groupe de cosmétiques de luxe. Un travail qui lui plaît, qui lui permet de gagner un bon salaire, mais qui implique un emploi du temps extrêmement chargé. Elle doit souvent se rendre en province et ses journées finissent très tard. Un mode de vie qui exige une organisation en béton. Tous les matins, elle distribue les consignes du jour à chacun de ses enfants : ce qu'il faudra préparer pour les repas, qui il faudra aller récupérer et quand... "Il faut penser à tout avant de partir pour une longue journée de boulot", affirme-t-elle dans "Dans les yeux d'Olivier".

Pour nourrir ses enfants et leur offrir un certain niveau de confort matériel, Emma ne peut se permettre de travailler moins, et encore moins de s'arrêter. "On n'a pas le choix. On ne peut pas être malade, ou être fatigué, puisqu'on a la charge d'enfants qui eux sont malades ou fatigués", assure-t-elle.

Les enfants d'Emma se sont habitués à se répartir les tâches pour se débrouiller sans leur mère. C'est naturellement à l'aînée de la fratrie, Emeline, âgée de 15 ans, que revient souvent la responsabilité de s'occuper des plus petits. Dans le podcast, Emeline confie : "Parfois, quand le petit n'est pas encore lavé, ou qu'il n'écoute pas ce que lui a dit maman, je m'en occupe. Mais on me reproche d'être trop investie. Quand maman rentre juste tard le soir, ça va, mais quand elle part plusieurs jours, c'est un peu énervant."

Emma culpabilise beaucoup de ne pas passer plus de temps avec ses enfants. Elle est consciente que son absence se fait ressentir dans leur éducation, sur le plan scolaire notamment. Lorsqu'elle parvient à se libérer pour travailler avec eux sur leurs devoirs, Emma constate des lacunes. "J'ai toujours eu le sentiment d'être un peu le vilain petit canard, la mauvaise maman", confesse-t-elle.

Pour Emma, partager son temps entre son boulot et ses enfants signifie également mettre entre parenthèses sa vie amoureuse. Depuis son divorce, elle n'a pas retrouvé de compagnon. Au micro d'Olivier Delacroix, elle explique : "La rencontre spontanée qui pourrait se faire dans un cadre social, comme si on était célibataire et sans enfant, elle n'existe pas. Il vous reste très peu de temps pour rencontrer des gens."

