Dans l'arrière-pays niçois, les Restos du Cœur vont à la rencontre de ceux qui ne peuvent se déplacer

Les Restos du Cœur lancent ce mardi leur 39e campagne de distribution alimentaire. En un an, 200.000 nouvelles personnes ont frappé à la porte de l'association, créée sur Europe 1 par Coluche. L'association a accueilli 1,3 million de personnes en 2022-2023, contre 1,1 million lors de la période précédente. Une aide vitale pour de plus en plus de personnes en zones rurales. Dans les Alpes-Maritimes, un camion dessert chaque semaine différentes vallées de l'arrière-pays.

"Un des visages de la précarité aujourd'hui, c'est la précarité dans l'arrière-pays"

Des pâtes, des oranges, des courgettes, du savon… Aux pieds du camion des Restos du cœur, les bénévoles s'empressent de charger les marchandises qui seront distribuées dans l'arrière-pays niçois. Dans les Alpes-Maritimes, 9.000 familles s'approvisionnent aux Restos du cœur chaque semaine et elles sont de plus en plus nombreuses, loin des grandes villes.

"Un des visages de la précarité aujourd'hui, c'est la précarité dans l'arrière-pays. Parce qu'on est en face de personnes qui n'ont pas accès aux mêmes supermarchés, aux mêmes structures sociales, qui sont isolées, qui souvent ont des problèmes à se chauffer ou à se déplacer. Et donc on a mis en place cette épicerie itinérante dans les vallées de l'arrière-pays", explique François Chantrait, bénévole et président départemental.

René, bénévole aux Restos du cœur depuis 14 ans, connaît bien ces tournées. "Ils partent toutes les semaines dans plusieurs villages. Ils s'arrêtent. Ils vont même directement chez les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Dans la chanson des Restos, c'est dit, 'un peu de pain et de chaleur' et on ne sait pas si ce n'est pas la chaleur le plus important", glisse-t-il. Dans ces villages, les Restos du cœur représentent bien souvent le seul lien associatif venant en aide aux plus démunis.