Cyril Hanouna - Vers une hausse des factures d'électricité ? Pour François, boulanger, «les politiques sont en train de tuer l'artisanat»

Une hausse de l'électricité (presque) annoncée qui ne passe pas. Alors que les factures devaient baisser en février pour tous, le gouvernement pourrait bien faire machine arrière. Pis, elles devraient même augmenter dès le 1er février 2025, via une hausse de la taxe de consommation finale sur l'électricité (TICPE). Un sujet très sensible pour de nombreuses professions, dont celle de boulanger. Et pour François, auditeur d'"On marche sur la tête" qui est justement dans cette situation, "les politiques sont en train de tuer l'artisanat en France". Dans un contexte où les prix du beurre ou encore du chocolat flambent, cet auditeur est formel : "on ne peut pas suivre".