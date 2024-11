Cyril Hanouna - «Le dossier des OQTF est le plus grand mensonge d’Emmanuel Macron», estime Gauthier Le Bret

Un homme, âgé de 25 ans, souffrant d’un handicap mental, a été violé dans les toilettes d’un centre commercial vendredi dernier à Saint-Herblain (Loire-Atlantique). Le violeur a été interpellé par la police. Il s’agit d’un Algérien, sans domicile fixe et sous OQTF. Mis en examen ce dimanche, le suspect est poursuivi pour viol aggravé par deux circonstances. D'abord, la vulnérabilité de la victime, handicapée mentale, et aussi l’état d’altération du suspect, alcoolisé et sous stupéfiants au moment des faits. L’homme de 36 ans est actuellement incarcéré.

Au micro de Cyril Hanouna, le chroniqueur Gauthier le Bret est revenu sur le traitement de dossiers des OQTF en France. "Le dossier des OQTF, c’est le plus grand fiasco du moment, le plus grand mensonge d’Emmanuel Macron", a-t-il déclaré. "Il avait promis 100% des OQTF et on est à 10%, cela coûte des vies", a-t-il ajouté.