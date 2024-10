Cyril Hanouna - «Je pense à l'affaire Samuel Paty tous les matins depuis quatre ans», confie un professeur d'histoire

Prochainement diffusé sur C8, un documentaire révèle les manquements dans l'affaire Samuel Paty. Le professeur se savait en danger quelques jours avant sa mort. Dans On marche sur la tête, animée par Cyril Hanouna, Stéphane, professeur d'histoire-géographie, révèle qu'il se sent en insécurité aujourd'hui lorsqu'il enseigne et qu'il "pense à l'affaire Samuel Paty tous les matins depuis trois-quatre ans".

Il raconte avoir été menacé par une mère de famille : "J'avais honoré la mémoire de Samuel Paty, je m'étais attardé sur la liberté d'expression, la laïcité et sur la culture et l'histoire de France en matière de caricature. Et ça a considérablement déplu à cette mère. Elle m'a accusé d'islamophobie, d'en avoir trop fait sur l'affaire Samuel Paty, que j'étais raciste. Le ton est très vite monté." Il confie qu'il a porté plainte et qu'il a reçu peu de soutien après cet événement survenu en décembre 2020 : "Un tout petit groupe restreint de gens m'ont aidé, notamment deux collègues. Mon chef d'établissement ne m'a pas soutenu. D'ailleurs, il a reçu cette mère de famille toute seule, sans moi."