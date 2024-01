Cyclone Belal à La Réunion : alerte rouge, alerte violette... Quelles différences ?

L'œil du cyclone Belal est arrivé lundi matin sur l'île de La Réunion. La préfecture de ce département-région ultra-marin de 870.000 habitants a déclenché ce lundi à 6 heures locales (3 heures à Paris) l'alerte violette cyclonique, avant de repasser en alerte rouge pour permettre aux secours d'intervenir d'évaluer les dégâts causés par le cyclone. Qu'impliquent ces différentes alertes ?

Quatre niveaux d'alerte (vert, jaune, orange, rouge) existent pour avertir de l'approche de dangers météorologiques tels que les vents violents, la neige-verglas, les orages, la canicule ou le grand froid. Quand il s'agit de cyclones ou d'ouragans, deux couleurs s'ajoutent : le violet et le gris.

L'alerte violette, le plus haut niveau de vigilance météo

Quand un territoire passe au niveau de pré-alerte jaune cyclonique, il y a une menace potentielle dans les jours à venir (plus de 24 heures) mais elle n'implique aucune perturbation de l'activité. Le niveau d'alerte orange identifie un danger dans les 24 heures et invite la population à se préparer à un phénomène météorologique plus ou moins violent tandis que l'alerte rouge indique un danger imminent (dans les heures à venir) et implique de limiter le plus possible ses déplacements.

L'alerte violette cyclonique est le plus haut niveau de vigilance météo, synonyme de "danger exceptionnel". Cela implique un confinement strict de l'ensemble de la population y compris des services de secours et de sécurité.

Durant cette phase, les autorités demandent à la population de respecter les consignes suivantes : ne sortir sous aucun prétexte, se tenir éloigné des ouvertures pour éviter les projections de verre en cas de bris, rester calme et se préparer à des coupures d'électricité et d'eau potable.

Le dernier niveau d'alerte, l'alerte grise, dite "phase de sauvegarde", peut ensuite être déclaré et traduit une menace "écartée" même s'il "reste des dangers", indique le site de Météo-France.

Des rafales jusqu'à 200 km/h, des vagues jusqu'à 12 mètres de haut

Avec l'alerte violette, des impacts majeurs sont attendus : des "vents destructeurs" jusqu’à plus de 200 km/h sur les plus hauts sommets, "une houle cyclonique grosse" avec des vagues moyennes autour des 6 mètres, les plus hautes proches de 10-12 mètres et "des cumuls de pluies très importants" attendues dans la journée, précise Météo-France. À La Réunion, la préfecture a confirmé ce lundi matin un premier décès, celui d'une personne sans domicile fixe qui ne s'était pas mise à l'abri.