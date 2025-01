Culture : Dati veut «un esprit de tolérance zéro» face aux violences sexistes et sexuelles

Lors de ses voeux, ce lundi à Paris, Rachida Dati a promis de renforcer l'action pour "prévenir" les violences sexistes et sexuelles, qui ont été dénoncés dans les secteurs culturels. Elle a notamment fait référence au mouvement #MeToo, qui a permis à de nombreuses personnalités de dénoncer ces violences.

La ministre de la Culture Rachida Dati a promis de renforcer l'action pour "prévenir" les violences sexistes et sexuelles et "accompagner celles et ceux qui en sont les victimes (...) dans un esprit de tolérance zéro", lors de ses voeux lundi à Paris.

"Dans une société qui va mal dans bien des aspects, le monde culturel peut incarner un espoir. Aussi s'il n'oublie pas son devoir d'exemplarité", a-t-elle exhorté, en référence au mouvement #MeToo.

"Un esprit de tolérance zéro"

"Ces derniers mois encore, des situations de violence, notamment de violences sexistes et sexuelles, ont été dénoncées dans nos secteurs", a constaté la ministre qui s'exprimait face aux acteurs culturels et à la presse depuis le Palais de la Portée Dorée. "En 2025, nous renforcerons donc notre action, dans tous les secteurs, pour prévenir ces violences, et accompagner celles et ceux qui en sont les victimes. Dans un esprit de tolérance zéro pour ceux qui n'auraient pas encore compris le message", a-t-elle conclu.

La ministre a tenu ces propos alors qu'une commission d'enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité multiplie actuellement les auditions à l'Assemblée nationale.

Dans une affaire emblématique du volet culturel de #MeToo, l'acteur Gérard Depardieu doit comparaître fin mars pour agressions sexuelles en septembre 2021 lors du tournage des "Volets verts". Il conteste les faits. Le comédien, contre qui le parquet a requis un procès pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould, est par ailleurs mis en examen depuis août 2018. Là encore, Gérard Depardieu nie vigoureusement.

L'actrice Judith Godrèche a elle accusé de viols le réalisateur Benoît Jacquot, de 25 ans son aîné, avec qui elle a entretenu une relation alors qu'elle avait 14 ans. Elle a porté des accusations similaires à l'encontre du cinéaste Jacques Doillon. Des enquêtes sont en cours et les deux hommes contestent ces allégations.