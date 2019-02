Critiqué pour son "hijab de running", Decathlon se défend

Sous le feu des critiques, Décathlon assume. De nombreux internautes et plusieurs associations et personnalités politiques se sont indignés depuis dimanche de la présence sur le site de la marque d'un "hijab de running", à destination des femmes musulmanes voulant pratiquer la course à pied en gardant les cheveux et la nuque couverts. Mais si Décathlon assure que la mise en ligne de la fiche du produit était une erreur, ce dernier sera pourtant bien mis en vente dans les prochains mois.

"Validé pour son confort et sa respirabilité". "Ce vêtement en polyester permettra à celles qui décideront de le porter de gagner en confort lors de leurs séances", assure Décathlon sur la page du produit, supprimée depuis. Le hijab de course, poursuit la marque, a été "testé plusieurs fois par vingt femmes qui portent habituellement le hijab", et "validé pour son confort et sa respirabilité".

Des critiques à droite comme à gauche. Très vite, l'annonce a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux, notamment d'associations et de personnalités politiques, de droite comme de gauche. "Décathlon se soumet également à l'islamisme", a ainsi twitté la porte-parole de LR Lydia Guirous, et "renie donc les valeurs de notre civilisation sur l'autel du marché et du marketing communautaire". L'ancienne ministre du droit des femmes Laurence Rossignol a elle relayé un communiqué de la Ligue du droit international des femmes et du Comité laïcité république, qui accusent Decathlon de se faire "le promoteur de l'apartheid sexuel". La député socialiste Valérie Rabault s'interroge quant à elle sur un éventuel boycott de l'équipementier.

Décathlon se soumet également à #islamisme qui ne tolère les femmes que la tête couverte d'un hijab pour affirmer leur appartenance à la oumma et leur soumission aux hommes#Décathlon renie donc les valeurs de notre civilisation sur l'autel du marché et du marketing communautaire pic.twitter.com/3AFRAXmPCt — Lydia Guirous (@LydiaGuirous) 24 février 2019

Communiqué de la Ligue du Droit International des Femmes et du Comité Laïcité République concernant la vente par #Décathlon de "hidjab running". #hijab

Des sportives entravées avec la complicité de marques occidentales. @comitelaicite@anniesugierpic.twitter.com/SAMDjpln73 — Les VigilantEs (@Les_VigilantEs) 24 février 2019

Face aux critiques, Décathlon a défendu son produit, assurant notamment ce hijab "était un besoin de certaines pratiquantes de course à pied, et nous répondons donc à ce besoin sportif". "Nous avons toujours tout fait pour rendre la pratique du sport plus accessible, partout dans le monde".

Le hijab pourrait être commercialisé en France en mars. Après avoir assuré dans un premier temps que le produit avait été créé pour le marché marocain, et que la présence de l'annonce sur le site français était une erreur, Décathlon a finalement assuré que le produit serait bien vendu en France dans les prochains mois. "Nous avons eu un dialogue interne pour savoir si ce produit devait être rendu disponible partout dans le monde, et la réponse donnée par le groupe est oui", affirme au Parisien le responsable de la communication interne de Decathlon United, Xavier Rivoire, assurant que le hijab devrait être commercialisé en France "en mars".